Oriana Marzoli crolla e accusa Daniele: “Sei sensibile solo quando dici tu”/ Lite al GF Vip!

Scontro in diretta tra Oriana e Daniele al Grande Fratello Vip: è rottura definitiva?

Alfonso Signorini mette a confronto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella nuova diretta del Grande Fratello Vip. Le cose per i due negli ultimi giorni non sono andate benissimo, anzi non sono mancati scontri che si accendono però proprio in diretta, quando il conduttore li mette faccia a faccia.

Oriana Marzoli si sfoga e accusa Daniele di darle ben poche attenzioni: “Di te mi è sempre mancato l’affetto. Prima, quando non ti fidavi di me, ti lasciavi più andare, ma sono due settimane che non sei più così. Io cerco un saluto, un abbraccio, sentirmi dire una volta tanto ‘Come sei bella’, non mi sembra di chiedere la luna! Una cosa è vera: tu dici di essere molto sensibile, ma la sensibilità ce l’hai solo quando dici tu! Non ce l’hai per capire come mi sento io e di cosa avrei bisogno!”

Daniele Dal Moro nega le accuse di Oriana: “Non è successo ciò che dici”

Daniele Dal Moro non è però d’accordo e anzi nega le sue sensazioni, dichiarando di aver vissuto momenti con lei anche più importanti di giorni fa: “Io anche per come sono fatto, per rispetto delle persone, alla mattina quando si svegliano cerco di non essere invadente. – chiarisce – Questo è quello che mi piacerebbe che le persone facessero con me. Oltre a questo, in questi giorni a parer mio non è affatto accaduto quello che dice lei: io non vedo la quantità ma la qualità del rapporto. Io ho vissuto con lei anche momenti più intensi delle passate settimane.” Oriana non si ritrova nelle sue parole e nel suo racconto, perciò conclude: “Non è quello che racconto ma quello che si vede! Siamo ripresi 24 ore su 24!”

