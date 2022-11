Oriana Marzoli crolla in lacrime per Antonino/ Crisi al GF Vip, i coinquilini…

Grande Fratello Vip 2022, Oriana crolla in lacrime dopo la decisione di Antonino

Alla fine Oriana Marzoli non ha retto alla sofferenza ed è crollata in una valle di lacrime. Al Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese ha deciso di interrompere definitivamente la conoscenza con lei, dopo i recenti trascorsi e un’incompatibilità caratteriale da lui più volte notata. L’influencer venezuelana è scoppiata a piangere in veranda, lasciandosi sopraffare dalla delusione e circondata dall’affetto di alcuni coinquilini. “Mi ha detto che non è arrabbiato” confessa.

“Cosa ti deve dire? È deluso amore? Lascia stare amore, fregatene di questa cosa e pensiamo a come devi stare tu” cerca di rassicurarla Sarah Altobello. Anche Antonella Fiordelisi assiste impotente allo sfogo e, quando tenta di offrirle un po’ di acqua, Oriana rifiuta: “Non mi interessa, non voglio fare niente“. Anche Luciano interviene e, guardandola negli occhi, la rassicura spiegando che tutto si può risolvere: “Non fare più le cose perché le devi fare adesso. Pian piano le cose cambiano. Alla fine anche Antonino, come ha fatto Daniele, verrà a parlarti. Le cose possono sempre cambiare”

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: i rapporti interrotti

La situazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022 è irrimediabilmente precipitata negli ultimi giorni. Sebbene la conoscenza fosse ben avviata, come ha ben lasciato intendere la notte di passione sotto le coperte, ci sono state determinate dinamiche che hanno spinto l’hairstylist ad allontanarsi da lei. A cominciare dalla confessione per la mancanza della figlia Luna Marì, con la risposta di Oriana che ha paragonato tale mancanza a quella che lei prova per il suo cane.

Parole che hanno ferito Spinalbese, che ha visto in lei mancanza di tatto e sensibilità per una questione così delicata come la mancanza di un figlio. La coinquilina ha più volte provato a spiegarsi, ma l’intenzione del concorrente è chiara: allontanarsi da lei e troncare il rapporto. Alla fine il fatidico confronto è arrivato nelle scorse ore, quando l’ex fidanzato di Belen ha parlato occhi negli occhi con Oriana interrompendo definitivamente la conoscenza. Dopo lo sfogo della venezuelana, ci sarà modo per i due di riavvicinarsi e trovare un chiarimento?

Estoy llorando hasta yo no sé merece esto Oriana todos le dan la razón y el solo quiere hacerle sentir culpable #GFVip pic.twitter.com/kz2By5t2Oh — ALIZON🇮🇹🌴®🖤 💙💫JIMENA 👑✨🦋❣️LucaOne1️⃣1️⃣ (@Alizon05176275) November 24, 2022













