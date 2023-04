Oriana Marzoli crollo sui social/ “Non ce la faccio, sono stanchissima”/ Web furioso

Oriana Marzoli e lo sfogo sui social: “ho bisogno di dormire”

Oriana Marzoli, dopo il percorso al Grande Fratello Vip 2022, sta accusando tutta la stanchezza di vari impegni lavorativi. La seconda classificata del reality show si è lasciata andare ad uno sfogo sui social, ma una parte del web non ha gradito criticando l’influencer spagnola.

Come riporta Biccy, Oriana Marzoli ha avuto un crollo sui social: “Ho la tosse, è esattamente una settima che sono uscita dal Grande Fratello e sembra una vita! Non mi sono più fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio, sono stanchissima e distrutta. Ho bisogno di dormire. Non so quante ore abbia dormito, forse 8 ore in 3 giorni? Ho fatto Roma, Verona, Milano, Roma, Marche, Milano, Roma, da lì un altro posto, ora Verona, poi Roma.. Non ce la faccio”. Lo sfogo della bionda venezuelana ha attirato su di sé diverse polemiche e ad intervenire ci ha pensato Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro prende le difese di Oriana Marzoli: “Andate a farvi una grigliata invece di…”

Daniele Dal Moro ha voluto prendere le difese di Oriana Marzoli, criticata e presa di mira dal web dopo il suo sfogo social. Come riporta Biccy, il bel veronese ha replicato in modo piccato alle accuse fatte ai danni della sua fidanzata: “Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante che solo chi lo ha fatto può capire quanto sia mentalmente fisicamente ed emotivamente estenuante.”

E ancora: “Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito si è no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre tosse e mal di gola. Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare. Ieri è andata a letto alle 5, e se tutto va bene riuscirà ad arrivare in un letto per le 22 di stasera. Invece di scrivere cagate andata a farvi una grigliata che è Pasquetta.. Per chi può festeggiarla!“

