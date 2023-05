Oriana Marzoli: Daniele Dal Moro é solo un ricordo/ Posa sexy in bikini e..

Oriana Marzoli si getta alle spalle Daniele Dal Moro: che succede dopo il Grande Fratello vip 7?

É la seconda classificata alla finale del Grande Fratello vip 7 e, intanto, Oriana Marzoli si aggiudica la corona da regina del gossip per la rottura post-reality con Daniele Dal Moro. Da giorni si susseguono online e, via media in generale, i continui aggiornamenti sulla fine della lovestory tra i due gieffini uscenti del Gfvip7. La storia che nasceva come un’amicizia intima tra le mura della Casa, per poi ufficializzarsi come un amore al rientro a casa dal gioco dei diretti interessati. Questo, fino alla conferma di questi giorni della rottura tra i due giovani influencer. E ad avvalorare la crisi d’amore e la chiusura dei rapporti tra gli ex gieffini é un particolare social clamoroso: Oriana Marzoli smette di seguire Daniela Dal Moro sul re dei social e lui le ricambia il defollow!

Su Instagram, al contempo, la bionda influencer sembrerebbe però scordare in un battito di ciglia l’ultimo ex, a colpi di scatti bollenti. Si tratta di un post contenente una nuova carrellata di foto super bollenti, che ritraggono l’ex gieffina in pose seducenti. Ed é cosi che Oriana si riattiva pubblicamente su IG, rompendo il silenzio sul social, per il progetto che la vede protagonista dopo il Grande Fratello vip 7: una capsule di bikini che lei lancia per l’estate 2023 in arrivo.

Oriana Marzoli rompe il silenzio, via Instagram

“Ragazzi sono molto felice che la

mia capsule x @sontenofficial vi sia piaciuta tanto!-esordisce nel messaggio rilasciato a corredo del nuovo post, la ex gieffina, ormai lontana da Daniele Dal Moro-. Vi lascio qui altre foto dello shooting e potete trovare tutti questi modelli ed altri sul loro sito”. Insomma, sembra proprio che Oriana Marzoli non abbia intenzione di fermarsi, relativamente alla sua carriera di trendsetter, sulla scia della popolarità raggiunta in Italia prendendo parte al Grande Fratello vip 7. Neanche nel delicato momento che vede confermarsi la sua rottura in amore con Daniele Dal Moro, a quanto pare, Oriana Marzoli intende concedersi uno stop dal lavoro! Sembra proprio che la priorità per lei ora siano gli impegni in agenda e non gli affair d’amour!

Intanto, al di là delle apparenze e le congetture del caso, Oriana Marzoli può contare sul pieno sostegno dei supporters attivi via Instagram. La capsule estiva da lei realizzata come brand-ambassador per Sonten fa incetta di interazioni social di consenso: si registrano oltre 60mila like, in un tripudio di commenti di consenso da parte degli utenti.











