Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro la lascia sui social: “Non si salverà mai…”/ Le reazioni

Grande fratello vip 7, Daniele Dal Moro si allontana da Oriana Marzoli: scoppia la coppia vip!

Nell’attesa per il preannunciato ingresso di Oriana Marzoli al Gran Hermano vip 8, Oriana Marzoli torna virale nel web, complice l’addio di Daniele Dal Moro. Il 14 settembre 2023, data in cui si prevede il via al gioco tv e streaming sulle reti Mediaset Espana, del Gran Hermano vip 8, potrebbe vedere Oriana Marzoli fare ingresso da concorrente nella Casa più spiata in Spagna. Questo, sulla scia del gossip incessante sulla lovestory che la modella venezuelana ha avviato nella Casa del Grande Fratello vip 7 con Daniele Dal Moro, che intanto sembra destinarle un messaggio di addio via social.

Mentre Oriana Marzoli lamenta in una confidenza con gli utenti che la seguono sul Canale Broadcast personale su Instagram di non avere più notizie del fidanzato, dal momento che lui la eviterebbe nelle interazioni telefoniche, l’influecer veneziano si dichiara stufo della vita da diva della TV e stella dei reality show, della amata Barbie ai follower. Questo, mentre si avvicina la data di inizio del Gran Hermano vip 8, che vedrebbe tra i protagonisti nel cast, ufficializzarsi anche Oriana Marzoli.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli

“Io avrei voluto stare con la mia ragazza -spiega in un messaggio rilasciato via social, che sta ora propagandosi a macchia d’olio tra le condivisioni su X, ex Twitter-, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei”. Nello sfogo che svela il motivo della rottura in corso d’opera con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro sembra lamentare una importante mancanza di attenzioni da parte della dolce metà nel rapporto a due, unita a quello che si direbbe il dissenso sibillino veneziano all’ingresso di Oriana Marzoli al reality spagnolo: “Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Insomma, Daniele Dal Morto liquida con una lamentela social l’amata Barbie Venezuela. Che la lovestory del Grande Fratello vip 7 sia, quindi, definitivamente finita? Tra le reazioni al sentiment corrente della coppia forse scoppiata, il web si divide a metà: da una parte c’é chi tra i fan, gli Oriele, spera in un nuovo ritorno di fiamma tra i due beniamini. D’altra parte, invece, c’é chi accusa gli ex gieffini di inscenare il copione di una nuova crisi d’amore per visibilità e in un piano espansionistico della popolarità che vorrebbe il successo dei due superare i confini del Belpaese fino ad estendersi in Spagna. Questo nel progetto di un ingaggio a due nel cast dei concorrenti al Gran Hermano vip 8.

