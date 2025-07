Oriana Marzoli protagonista di un nuovo show targato Mediaset Spagna: il suo ruolo

Oriana Marzoli è pronta a debuttare come conduttrice. Ma, andiamo con ordine. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Oriana è diventata conosciuta anche per il pubblico italiano. Tuttavia, a causa del “ban” imposto da Pier Silvio Berlusconi ai concorrenti di quell’edizione, la sua carriera televisiva in Italia ha subito uno stop. Ma, prima di approdare nel nostro Paese nel 2022, la venezuelana era già un personaggio molto noto in Spagna e in Cile, avendo partecipato a diversi reality dei rispettivi Paesi.

Adesso, però, la Marzoli è pronta a mettersi alla prova in un nuovo ruolo. Dopo un periodo di assenza da Mediaset Spagna – a causa dell’abbandono del Gran Hermano VIP 2023 per amore dell’ex Daniele Dal Moro – l’ex gieffina sarà infatti la co-conduttrice di un nuovo dating show, chiamato “El Loco Amor”. A guidare il programma sarà Sebastián Gallego, noto podcaster e vincitore del Premio Ondas 2023, affiancato proprio da Oriana.

Oriana Marzoli torna a Mediaset: il suo nuovo show spagnolo

Dopo la fine della turbolenta relazione con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli sembra aver ritrovato la serenità, sia sul piano personale che professionale. Difatti, è tornata a vivere a Madrid, ha ripreso a lavorare con Mediaset Spagna e ha ritrovato l’amore accanto all’argentino Facundo Gonzalez. Tuttavia, recentemente la sua ritrovata felicità è stata scossa da un triste evento. Poche settimane fa, infatti, Oriana ha dovuto affrontare la perdita del suo adorato cagnolino, Cocco, al quale era profondamente legata. Sui social ha voluto condividire con i suoi fan il dolore per la sua scomparsa, raccontando in lacrime il loro legame speciale, arrivando a definirlo “il vero amore della mia vita”.