Oriana Marzoli delusa dai rimproveri di Daniele/ “Ha detto che siamo incompatibili”

Oriana Marzoli: infastidita dai richiami di Daniele Dal Moro

Non c’è pace per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dentro la casa del Grande Fratello Vip i due inquilini continuano ad avvicinarsi e ad allontanarsi, in un infinito tira e molla. Durante la notte Daniele ha rimproverato Oriana, invitandola a non parlare in spagnolo, ma anche a non assumere determinati atteggiamenti che potrebbero spingere gli altri a criticarla. La venezuelana però non ha gradito i “consigli” dell’imprenditore veneto e questa mattina si è sfogata con Micol Incorvaia.

Oriana non ha apprezzato i modi di Daniele, che avrebbe alzato la voce dando così agli altri concorrenti la soddisfazione di vederli litigare: “Devi trovare il momento giusto per dirmelo, loro non vedono l’ora”, ha detto Oriana. Micol ha cercato di tranquillizzarla, certa che Daniele fosse in buona fede: “Lui lo fa per te”.

I consigli degli Spartani

Anche Giaele De Donà è certa che Daniele Dal Moro volesse solo darle dei consigli per aiutarla: “È come se lui volesse aiutarti e migliorarti, non c’è cosa più bella”, ha detto l’imprenditrice invitandola a chiarire con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Io con lui non voglio litigare. Mi ha detto che siamo incompatibili”, ha sentenziato Oriana. Alla conversazione si è aggiunto anche Edoardo Tavassi, che ha cercato di spiegare le intenzioni di Daniele: “Lui dopo un po’ si stufa perché non capisci che lo fa per il tuo bene. Ognuno di vuoi dure tira fuori il meglio di sé, è un dato di fatto. State bene insieme”. Secondo Nicole Murgia i due vip dovrebbero cercare di trovare un punto d’incontro per accettare i loro diversi modi di fare: “Non si può snaturare l’altra persona”.

