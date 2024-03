Oriana Marzoli dimentica Daniele Dal Moro con Cristiano Iovino?/ La confessione dell’ex Grande fratello

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non tornano insieme

Oriana Marzoli finisce al centro del gossip che la vede dimenticare l’ex Daniele Dal Moro con Cristiano Iovino. Secondo il pettegolezzo del momento, che segna sovrano nella cronaca rosa made in Italy, Oriana Marzoli avrebbe messo gli occhi sullo sportivo Cristiano Iovino, sulla scia di un clamoroso avvistamento di coppia che farebbe pensare all’occhio pubblico, in primis ai fan della modella italo-venezuelana, che l’ex Grande Fratello vip 7 abbia voltato pagina in amore, reduce dalla rottura definitiva con il fidanzato storico conosciuto nella Casa più spiata d’Italia, Daniele Dal Moro.

Ma ecco che Oriana Marzoli tiene a sottolineare il suo status di singletudine, dal momento che online e sui social impazza il gossip che la vedrebbe gettarsi alle spalle il ricordo di Daniele Dal Moro, con Cristiano Iovino. “Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con nessuno c****? – fa sapere Oriana Marzoli, in un pronto intervento diramato via social, sul Canale-Broadcasting aperto su Instagram -.Fra pochi giorni vado via, sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta rompere le p**** alla gente. Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia”.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro spengono la speranza del fandom

Un messaggio quello della modella bionda che ora il fandom degli “Oriele”, (l’acronimo usato online volto a indicare Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro) intende condividere a gran voce online anche a difesa delle malelingue. Quest’ultime tacciano la “Barbie italo-venezuelana” di concedersi facilmente a nuove relazioni dopo la fine di un legame in amore, come quello che l’ha vincolata all’influencer veneto che l’ha fatta capitolare al Grande Fratello vip, Daniele Dal Moro.

Nel frattempo, avanza incessante online la notizia di gossip che vede ormai definitiva la rottura degli Oriele, e il joint-fandom degli ex Grande Fratello vip 7 comincerebbe a non sperare oltremodo in un ritorno di fiamma tra i due beniamini vip.

