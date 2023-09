Oriana Marzoli, dopo Daniele Dal Moro ci riprova con Luca Onestini?/ Al via il Gran Hermano vip 8: lo spoiler

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Luca Onestini ci riprovano al Gran Hermano vip 8?

Oriana Marzoli e Luca Onestini, concorrenti uscenti del Grande Fratello vip 7, preparano il terreno per un triangolo al Gran Hermano Vip 8 con Daniele Dal Moro. Nella Casa più spiata d’Italia, Oriana avanzava un interesse alla conoscenza intima di Luca Onestini con il due di picche dell’ex tronista di Uomini e donne che definiva il loro rapporto un’amicizia, vista la vicinanza di Barbie Venezuela al coinquilino vip Daniele Dal Moro, nel gioco della convivenza forzata.

Il triangolo, come risaputo, vedeva poi ufficializzarsi la lovestory degli Oriele, che tra alti e bassi é proseguita, almeno fino alla partecipazione di coppia di Oriana Marzoli e Luca Onestini al Festival del cinema di Venezia 80 dell’8 settembre 2023. Occasione dove i Barbie e Ken del Grande Fratello vip 7 hanno suggellato l’ultimo ritorno di fiamma con un bacio, a grande richiesta di fan e fotoreporter. Questo, mentre lo spoiler a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net vede gli Oriele insieme a Luca Onestini tra i candidati al posto di concorrente nel cast del Gran Hermano vip 8, la rinnovata versione spagnola del Grande Fratello vip made in Italy in partenza il 14 settembre 2023.

Daniele Dal Moro si aggiunge al cast del Gran Hermano vip 8?

E nelle ore in cui Oriana e Daniele si dicono lontani via social, con la venezuelana immortalata tra le storie mentre si reca ai celebrativi di un matrimonio in assenza del veneto e i due non figurano tra i follower sui rispettivi profili su Instagram, sembra prepararsi il terreno fertile di un nuovo triangolo, sulla scia di una sospetta battuta d’arresto della lovestory “Oriele”.

Luca Onestini e Oriana Marzoli, in particolare la “Barbie Venezuela”, sono ai vertici del totonomi dei papabili concorrenti al Gran Hermano vip 8, in onda in chiaro tv su Tele Cinco per le reti Mediaset Espana. E ad avvalorare la possibilità per l’ex tronista moro di fare ingresso nella Casa iberica con la bionda Barbie ed ex coinquilina al Grande Fratello vip 7, é un intervento di Onestini. In tutta onestà, incalzato dalle domande ricevute nel web a mezzo stories sui social, Luca Onestini svela di essere diretto a Madrid, lasciando intendere di avere dei progetti che lo attendono in Spagna, madrepatria del GHV8. Questo, mentre una Barbie spunta tra gli indizi sulle identità dei gieffini presentati nei promo-spoiler tra i post via Instagram del Grande Hermano vip 8, alla quasi conferma certa dell’ingaggio della venezuelana al reality made in Spagna.

E non é tutto; il preannunciato triangolo (papale quadrilatero amoroso con Antonella Fiordelisi) che dal Grande fratello vip 7 potrebbe trasferirsi al Gran Hermano vip 8, anche perché il regolamento del reality spagnolo prevede la possibilità per ciascuno dei concorrenti di avvalersi dell’ospitata di quattro persone vicine e fidate nella permanenza, in particolare a difesa personale dalle nomination per il rischio eliminazione al televoto. E Daniele Dal Moro potrebbe essere chiamato da Oriana Marzoli a farle da spalla e/o subentrare nel gioco come concorrente, insieme alla bionda e Luca, al di là della sospetta crisi d’amore in corso degli Oriele.

