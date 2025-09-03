Oriana Marzoli è raggiante in vista del debutto come conduttrice di "El Loco Amor": tutto sul nuovo reality spagnolo, le dichiarazioni dell'ex gieffina

Oriana Marzoli debutta come conduttrice di El Loco Amor

Dal Grande Fratello Vip al sogno di debuttare nel mondo televisivo come conduttrice, Oriana Marzoli negli ultimi anni si è tolta numerose soddisfazioni costruendo la sua personale strada professionale con grande tenacia e determinazione.

L’influencer e modella di origini venezuelane è un nome noto nel panorama dei reality, avendo preso parte a numerosi programmi tra Italia e Spagna e imbastendo un ricco curriculum televisivo. Ora però, dopo essere stata per anni concorrente, questa volta compie il passo inverso e diventa a tutti gli effetti conduttrice di un nuovo show spagnolo intitolato El Loco Amor.

Trattasi di un nuovo reality targato Mediaset Spagna e disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity, con al centro un gruppo di concorrenti single pronti a mettersi in gioco per cercare il vero amore.

Oriana Marzoli su Instagram: “Impaziente di incontrare i nostri concorrenti“

Entrando nello specifico di El Loco Amor, il reality vede protagonisti un gruppo di concorrenti pronti a mettere in gioco i propri sentimenti alla ricerca del vero amore. In particolare, ogni concorrente affronterà la conoscenza con tre conquistatori ciascuno, nella speranza che uno di loro possa davvero rappresentare la propria anima gemella.

La stessa Oriana Marzoli, che sarà conduttrice del programma al fianco di Sebastián Gallego, poche ore fa ha condiviso su Instagram un post che racconta tutta l’emozione del debutto. “Felice di far parte di questo progetto davvero speciale “El loco amor” e impaziente di incontrare i nostri concorrenti, di vederli innamorarsi…“, ha scritto l’ex gieffina, con a corredo un carosello di fotografie che la immortalano durante la presentazione del palinsesto autunnale della piattaforma di Mediaset Infinity.

La conduttrice ha poi aggiunto: “E, naturalmente, grata per le opportunità che mi hanno dato in questo mezzo, che mi ha reso così felice per così tanti anni. Adoro lavorare in televisione; è la mia passione, quindi lo renderemo incredibile. Siete pronti?”

