Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese chiusi in bagno/ La regia interviene e…

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sempre più vicini

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese formeranno la nuova coppia del Grande Fratello Vip 2022? In diretta con Alfonso Signorini, l’influencer venezuelana ha ammesso di essere più interessata ad Antonino con cui c’è stato anche un bacio. Proprio Antonino e Oriana sono stati i protagonisti di un episodio curioso che, in poco tempo, è diventato virale. Al Grande Fratello Vip 2022, le telecamere si trovano in ogni angolo della casa, compreso il bagno. Tuttavia, ciò che accade in bagno non viene mai mostrato per rispetto nei confronti della privacy di ogni singolo vippone.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: amicizia finita?/ La richiesta nella notte cambia tutto “Un abbraccio…”

Le immagini del bagno vengono mostrate solo quando in bagno discutono. Antonino e Oriana hanno così approfittato del bagno per andarci insieme. I due vipponi che stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, nel post puntata di ieri, sono andati in bagno insieme. Oriana ha trascinato l’ex di Belen in bagno per provare a dirgli qualcosa senza l’occhio indiscreto delle telecamere.

Daniele Dal Moro: "Con Oriana ho chiuso prima che conoscesse Antonino"/ Spinalbese accusa: "Figura di mer*a!"

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: il mistero del bagno

Oriana Marzoli, prendendo per mano Antonino Spinalbese, si è recata in bagno dove si trovava già Luca Salatino. “Ma che state facendo?”, ha chiesto l’ex tronista romano.Antonino Spinalbese con un po’ di ironia ha commentato: “Eh, le spagnole sono così”. Oriana, istintivamente, ha aperto nuovamente la porta, ma Luca Salatino li ha bloccati nuovamente. “Oh ma che state a fa? Boni, boni”, ha detto ancora Luca.

Di fronte a tale situazione, è intervenuta un’autrice che ha esortato Luca, Antonino e Oriana ad uscire dal bagno e ad entrare uno per volta. Il video del momento è stato pubblicato sui social dagli utenti e, in poco tempo, è diventato virale.

Aereo dai GINTONIC al GF VIP: Edo Tavassi allarma Spinalbese/ "Se ti metti con Oriana ti sbattono fuori…"

Oriana che stava per chiudere la porta e Luca che subito la ferma + il Grande Fratello che li fa uscire 😭 QUESTA SCENA MI HA FATTO VOLARE#gfvip pic.twitter.com/qjrZovhION — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 15, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA