Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: pace dopo lo scontro?/ “Non sono trasparente…”

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: confronto al Grande Fratello Vip 2022

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è tutto finito? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo aver avuto intimità, l’influencer venezuelana e l’ex di Belen Rodriguez si sono allontanati. Antonino ha ammesso di non vedere un futuro con Oriana fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 preferendo fermarsi ora per non farla soffrire. Oriana, da parte sua, ha ammesso di provare ancora un interesse per Antonino con cui, pur non potendo avere un’amicizia, vorrebbe avere un rapporto civile. Dopo il duro scontro avuto durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Oriana e Antonino hanno avuto un confronto provando a superare le divergenze per una convivenza civile nella casa.

Oriana Marzoli furiosa con Antonino: "Non lo voglio vedere più"/ "Non gli vado più dietro come una scema!"

Oriana ha così chiesto ad Antonino di trattarla come tutti gli altri concorrenti e di non evitarla perchè ciò la farebbe soffrire ancora di più. La Marzoli sta così provando ad avere un rapporto sereno con l’ex di Belen.

Lo sfogo di Oriana Marzoli con Antonino Spinalbese

“Sono una persona sensibile”, ha esordito Antonino Spinalbese spiegando il motivo per cui fa fatica a lasciarsi andare. “Non c’entra niente l’aspetto fisico, voglio che tu lo sappia perché so che ci tieni” continua l’hair-stylist a cui Oriana ha spiegato di essere a sua volta una persona sensibile e di essere brava ad ascoltare le persone. “Allora ti metto alla prova”, è la sfida lanciata da Antonino ad Oriana.

Giulia Salemi difende Oriana al GF Vip, Bruganelli si infuria/ "Ripeti quello che la gente dice sui social!"

“Non fare come se io fossi trasparente perché quella cosa mi dà fastidio, ok?”, è la richiesta di Oriana che Antonino accetta. Infine, in merito al confronto con Ginevra Lamborghini, la Marzoli ha concluso: “Se avessi saputo che ti piaceva lei non mi sarei neanche avvicinata”.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli si avvicina a Daniele Dal Moro/ Dopo il rifiuto di Antonino…

© RIPRODUZIONE RISERVATA