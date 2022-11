Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sotto le coperte/ Lui scoppia a piangere e lei…

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ancora sotto le coperte

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, dopo il confronto avuto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 insieme ad Alfonso Signorini, si sono nuovamente riavvicinati. Oriana e Antonino sono tornati a condividere nuovamente lo stesso letto dove si sono lasciati andare a confidenze, baci e abbracci. L’influencer venezuelana non nasconde di essere molto interessata ad Antonino il quale, a sua volta, si è per la prima volta lasciato andare ammettendo un vero interesse. Allo stesso modo, però, ha tirato il freno a mano prima di tuffarsi a capofitto nella relazione perchè non è ancora sicuro di ciò che vuole davvero.

Dubbi e paure hanno così spinto Antonino a lasciarsi andare ad uno sfogo tra le lacrime. Tutto è accaduto proprio sotto le coperte mentre si trovava in compagnia di Oriana Marzoli. Un gesto che ha letteralmente spiazzato Oriana che si è poi sfogata con Antonella Fiordelisi a cui ha raccontato tutto ciò che è accaduto sotto le coperte.

Lo sfogo di Oriana Marzoli su Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli comincia ad avere dubbi sulle possibilità di avere una storia con Antonino Spinalbese e, all’amica Antonella Fiordelisi, esprime tutte le proprie perplessità. “Amore è stato molto strano. Sì quando eravamo a letto insieme. Perché piangeva accanto a me. Mi diceva che mi avrebbe detto domani. A te ha detto qualcosa? Perché a me non mi ha raccontato nulla. Mi ha solo detto che non era colpa mia, ma che si sentiva molto in ansia. Io poi mi sono girata e lui mi ha toccato la schiena. Dopo mi ha tirato e mi ha preso la mano e si è asciugato le lacrime con le mie mani. Io mi aspettavo che oggi mi avrebbe detto qualcosa”, ha raccontato Oriana.

La Marzoli ha poi aggiunto di sentire dentro di sè un cambiamento nei confronti di Antonino ammettendo di non sentire più nei suoi confronti quel trasporto che, inizialmente, l’ha portata ad avvicinarsi all’ex hair stylist. “Qualcosa è cambiato tra di noi. Non sento più l’abbraccio. Prima di arrabbiarci, di allontanarci, quando mi abbracciava sentivo l’abbraccio. Adesso non lo sento più vero“, ha aggiunto Oriana temendo di non piacergli realmente.











