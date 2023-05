Oriana Marzoli: é crisi con Daniele Dal Moro?/ “Sono stressata, mi sto trascurando..”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli svela il momento difficile post-reality: l’intervista

É la seconda classificata al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli, che in un nuovo intervento post-reality, sulla scia del successo, preoccupa i fan rispetto ad una crisi personale e di coppia, con Daniele Dal Moro. Con lui la bionda showgirl avviava una conoscenza intima tra le mura della Casa più spiata d’Italia, per poi ufficializzarsi insieme al diretto interessato, Daniele Dal Moro, come una nuova coppia di fidanzati subito dopo la puntata finale del reality. Questo, lasciandosi immortalare felicemente complici e in intimità tra loro, in più di un post, attraverso i rispettivi profili social.

Ma, incalzata dalla curiosità generale sul post reality show, in un intervento concesso sul canale spagnolo Mtmad, in occasione di un podcast Oriana Marzoli fa sapere di vivere un periodo non proprio facile, allo stato attuale. «Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, vorrei una casa mia anche per portare con me il mio cane Cocco -lamenta a caldo, tra le dichiarazioni dell’intervista post-Grande Fratello vip 6-. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa e questo mi provoca molto stress, anche se, cerco di non mostrarlo. In questo periodo sono arrivata a trascurarmi”.

E tra le altre dichiarazioni di difficile lettura, incalzata dalle domande nell’intervista post-Grande Fratello vip 7, poi la bella Oriana ammette di sentirsi cambiata, alludendo ad una parte di sé rivoluzionata nel profondo: ” Sono maturata, ho 31 anni e sento di essere

migliorata. Non voglio solo apparire bella.

Ho un cuore e non mi piace essere vista

come cattiva, sono molto più sensibile di

quanto non appaia”.

E, a fronte delle nuove dichiarazioni, una domanda sorge ora spontanea. Che la bella ex Grande Fratello vip 7 sia in balia di una crisi, anche per via del legame instaurato con Daniele Dal Moro? Che i due ex gieffini stiano vivendo un momento complesso, inteso anche come una difficile convivenza tra loro, al punto che Oriana ora lamenta di sentirsi trascurata, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

