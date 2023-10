Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a Temptation Island Winter?/ L’indiscrezione bomba

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro verso Temptation Island Winter? Il rumor

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. La coppia attualmente convive a Verona: “Mi ha anche chiesto di andare a vivere con lui. E io cosa farò? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona, è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città” ha raccontato sui social la bionda venezuelana.

Secondo un’indiscrezione, però, Oriana e Daniele potrebbero partecipare a Temptation Island Winter che andrà in onda il prossimo anno. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano che, tuttavia, ha smentito la notizia sul suo profilo Instagram: “Notizia fake, assolutamente no“. Sarà davvero così? Non rimane che attendere più informazioni.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli svelano il retroscena sul Grande Hermano Vip

Oriana Marzoli ha, di recente, partecipato al Grande Hermano Vip ma permanenza all’interno del reality non è stata piacevole per l’influencer spagnola. In particolare, qualcosa è andato storto durante la sorpresa del fidanzato Daniele Dal Moro che su Twitch ha poi raccontato l’accaduto: “Mi hanno tenuto un’ora e mezzo in macchina e poi mi chiudono dentro questa gabbia. Mettetevi nei miei panni, a me non interessa nulla, vado solo per lei, mi fai stare te ore in macchina, mi chiami e mi fai entrare nella casa, le domandi 12mila euro per farmi parlare tre minuti dalla sbarra”.

E ancora: “A un certo punto sento la mia ragazza che urla in maniera disperata e vi posso assicurare che è stato brutto. Mi aprono la porta della gabbia, mi aprono la porta dell’autista e mi fanno cenno di andare. Dopo 1800 km, per non vedere la mia ragazza che urla disperata dall’altra parte. Mi è partito l’embolo, mi sono tolto la giacca, sono rimasto in canotta e mi sono trasformato nel demonio”. Dal Moro ha poi concluso: “C’erano dieci della sicurezza che mi giravano intorno e nemmeno si azzardavano ad avvicinarsi. Ho dato un po’ di calci, ho spaccato un paio di porte, ma a me non interessa nulla, io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me. Ogni volta che mi dicevano avrebbero chiamato la polizia, buttavo giù una porta”.











