Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che succede dopo il GFVIP?/ Le reazioni al video tra catene e coltelli

Grande fratello vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si riattivano via social: silenzio rotto ad Halloween 2023

Mentre il web si spacca a metà tra fan e utenti scettici sul loro amore, la coppia di ex Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, torna a mostrarsi via social. L’occasione é la settimana della celebrità festiva di fine ottobre 2023, ossia la notte dedicata allo spirito al di là delle apparenze, nonché vigilia di Ognissanti, Halloween.

Beatrice Luzzi contro Anita: "Sei la più cattiva, lingua lunga!"/ Scontro a tavola al Grande Fratello: video

E alla festività di origini irlandesi, nella città dei Montecchi e Capuleti gli Oriele tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello vip 7 scorso festeggiano due volte, celebrando il primo Halloween da ormai coppia di fidanzati, in una consacrazione del loro amore. Questo, contro lo scetticismo che aleggia sulla lovestory, tra gli internauti attivi nel web più critici, secondo cui i due ex gieffini sarebbero protagonisti di un amore montato ad arte al reality show del Grande Fratello vip 7, al mero fine di garantirsi visibilità, consensi dell’occhio pubblico, seguito social, in primis per collaborazioni, opportunità di lavoro e guadagni.

Garibaldi prova a baciare Beatrice Luzzi, lei furiosa: "Ti picchio a sangue!"/ "Vai a fare in cul*"

Web diviso sugli ex Grande Fratello vip

E, riattivatisi via Instagram, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro danno comprova del loro amore, lasciandosi immortalare in un passionale video mentre sfoggiano i loro costumi di Halloween 2023. Si tratta di un filmato reel con tanto di tag del brand Fashionova pubblicizzato da Oriana, che ritrae la coppia in una palpabile complicità passionale mentre la attrice italo-venezuelana é travestita da clown e il fidanzato veneto come lei ex Grande Fratello vip 7, invece, sembra sfoggiare il costume di un giullare. Un post sul re dei social che, in un tripudio di interazioni degli utenti perlopiù di esultanza, sembra eleggere Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro come la coppia vip più amata dall’opinione degli spettatori di Grande fratello e più in generale dagli utenti nel social, ad Halloween.

Ciro Petrone lascia il Grande Fratello 2023?/ "Se mi fanno rimanere devo capire a che..." web furioso

Poi, peró, l’altra faccia della medaglia vede gli haters accusare la coppia di palesarsi come un cattivo role model, con il video andato virale sul re dei social: “Sarà anche bello ma con un coltello in mano proprio no.. sai quanti ragazzini potrebbero imitarlo… diciamo le cose come stanno”, commenta uno dei messaggi polemici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA