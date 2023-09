Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, concorrenti al Gran Hermano Vip 8?/ Dopo “Venezia 80”, in coppia a Madrid

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro conquista Venezia 80: la coppia sbarca a Madrid e…

Manca poco al via al Gran Hermano vip 8, previsto per il 14 settembre 2023, e intanto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, accolti a “Venezia 80” come i nuovi “Barbie & Ken” potrebbero fare ingresso nella Casa spagnola, dopo il Grande Fratello vip 7. La coppia più chiacchierata del momento sulla bocca di esperti e amanti del gossip made in Italy nel web, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, riceve l’abbraccio metaforico di un bagno di seguaci nella città di Venezia, nelle ore dell’attesa per la loro apparizione al Red Carpet di Venezia 80, il meeting delle star previsto intorno alle 18:30 all’ottantesima edizione in corso del Festival del cinema.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, é ritorno di fiamma a Verona/ Un amore fake per il Gran Hermano vip 8?

Per la quota influencer nel web in quanto personaggi popolari per la carriera avviata nel settore cugino del cinema che é la TV, reduce dalla lovestory avviata nel piccolo schermo alle prese con il reality show televisivo Grande Fratello vip 7, gli Oriele si direbbero prossimi all’accesso alla Casa spagnola del Gran Hermano Vip 8, la nuova stagione TV e streaming della versione iberica dedicata ai very important people del Grande Fratello made in Italy.

Oriana Marzoli, ex Grande Fratello le ruba Daniele Dal Moro? / Esplode il triangolo

E ad avvalorare il margine di possibilità dell’ingaggio é il nuovo viaggio che attenderebbe gli Oriele nella capitale della Spagna, Madrid, dopo l’apparizione degli amati Barbie & Ken a Venezia, dove i due fanno ora breccia nei cuori dei fan con le foto rubate di fotoreporter dello sbarco veneziano per l’invito al Red Carpet della Mostra cinematografica. Ken indossa una t-shirt nera la cui scritta bianca “It was all a dream”, “Era tutto un sogno”, richiama il colore del mini dress indosso alla Barbie. E come in un sequel del film Barbie the movie, una volta giunti a bordo della barca che li dirige verso il tappeto dei vip, Daniele tiene stretta a sé Oriana, concedendosi con lei dei selfie che contro le aspettative dei fan non sono ancora postati via social.

Oriana Marzoli al Grande Hermano Vip?/ Gli indizi nel video di presentazione fanno pensare a lei

Gli Oriele sono attesissimi al Gran Hermano vip 8

Non si direbbe azzardata, quindi, l’ipotesi che a prima firma Serena Granato si solleva, di un possibile ingaggio al Gran Hermano vip 8 per Mediaset Espana degli Oriele – come concorrente unico o in alternativa nel ruolo di “novio” ospite ricorrente per il Ken al fianco della blonde Barbie, “Bebé”. Questo, in primis per il regolamento del reality spagnolo GHV8, secondo cui il singolo gieffino può invitare 4 persone tra cari e intimi al suo gioco nella Casa spagnola, in particolare in difesa dalle nomination al televoto di rischio eliminazione. E dal momento che può dirsi quasi certo nella previsione dell’occhio pubblico, l’ingaggio della venezuelana Oriana tra i concorrenti al Gran Hermano vip 8, il Ken Daniele si preannuncia al fianco della amata Barbie come l’outsider italiano tra gli inquilini nella Casa più spiata in Spagna.

Tuttavia, per la quota ex Grande Fratello vip 7, inoltre, si fa strada anche Luca Onestini come papabile vippone al reality show spagnolo. Il collega di Daniele, in quanto ex tronista di Uomini e donne, potrebbe rivelarsi un inquilino della Casa nell’amata terra spagnola, anche in un possibile triangolo amoroso con gli storici coinquilini “Oriele”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA