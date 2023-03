Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è amore?/ Attimi di dolcezza al GF Vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: quiete dopo la tempesta

Parlare di quiete al GF Vip sembra quasi una voluta esagerazione; eppure, dopo le ruggini del passato e le discussioni a cadenza regolare, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano realmente aver trovato la quadra di un rapporto che stentava a decollare. Già nel corso delle ultime settimane è stata in primis la showgirl a stupire per il suo repentino cambio di atteggiamento.

La serenità tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli era stata momentaneamente guastata dall’ingresso al GF Vip dell’ex del veneto, Martina Nasoni. La showgirl venezuelana è apparsa particolarmente nervoso per via dell’evidente gelosia; una volta appresa però l’indifferenza di Daniele Dal Moro nei confronti della vecchia fiamma, ha assunto un atteggiamento decisamente più moderato e in controtendenza rispetto a ciò che l’aveva caratterizzata nelle precedenti settimane. A testimonianza del momento d’oro per gli Oriele, spunta un video pubblicato dal GF Vip con la coppia intenta a dedicarsi a tenere effusioni in un momento di relax.

Il video in questione pubblicato dalla pagina ufficiale del GF Vip vede per l’appunto Oriana Marzoli tuffarsi tra le braccia di Daniele Dal Moro. Seguono diversi minuti di abbracci e baci carichi di dolcezza, con risate che impreziosiscono la tenerezza del momento. “Mi tratti male, quando mi chiederai qualcosa io non ci sarò, quando avrai bisogno non ci sarò“, a leggerle certe parole sembrerebbe tutt’altro che un momento di relax. Osservando il video però, ci si rende subito conto di come sia pura ironia quella di Oriana Marzoli che proferisce tali parole con un sorriso stampato sul volto e abbandonata tra le braccia di Daniele Dal Moro.

“Sai qual è l’unica cosa che posso chiederti? Di non parlarmi“, risponde così Daniele Dal Moro alla simpatica provocazione di Oriana Marzoli, prima di scoppiare anche lui a ridere e stringere ancora più forte la showgirl venezuelana. Da quel momento la vicinanza tra i due aumenta ancora di più con tanto di baci affettuosi che lasciano trasparire in maniera evidente la serenità del momento. Viste le premesse, è lecito credere che da ora in avanti la strada sia in salita per la nascita di un sentimento tra i due che sia puro e sincero.











