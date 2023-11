Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: é pace fatta, dopo la rottura?/ La svolta inaspettata

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano a fare coppia fissa

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ci riprovano, tornando ad essere una coppia fissa, dopo la rottura post-Grande fratello 7. O almeno questa é la Big news nel gossip made in Italy del momento, dopo la diretta social dal content choc che nei giorni precedenti vedeva Daniele Dal Moro confermare la rottura in amore con Oriana Marzoli.

E ad annunciare la riappacificazione tra gli influencer conosciutisi per la prima volta nella Casa del Grande Fratello vip 7 é Oriana Marzoli, riattivatasi online in una diretta condivisa con il web, via TikTok.

“Da due giorni, o forse uno non lo so ho un altro viso, sono più tranquilla, rilassata e anche se non volevo dirlo ancora si sa bene il motivo -fa sapere la Barbie ex Grande Fratello vip 7, nell’annuncio tanto atteso dal fandom della coppia di influencer Vip, ossia la riappacificazione degli Oriele-…Dani io lo amo e in realtà io non riesco a stare senza di lui come lui non riesce a stare senza di me”.

Oriana Marzoli annuncia la riappacificazione con Daniele Dal Moro via social

L’annuncio, quindi, così sviscera la decisione di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di tornare a fare coppia fissa, dopo la recente rottura tra i due ex Grande Fratello vip 7: “quindi, anche se siamo due sc*mi in realtà deve essere così. Grazie sempre per il vostro sostegno, il vostro supporto. Siamo tornati insieme!”.

Una notizia dalle emozioni al cardiopalmo e inaspettata per alcuni, ma tanto attesa per molti, tra i fedeli supporter degli Oriele, che quindi tornano non solo a far battere i cuori al suon del loro inarrestabile amore oltre le tempeste, ma anche a competere insieme come una tra le coppie vip più influenti via social e nel web.

