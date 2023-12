Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il ritorno TV é in Rai/ Le reazioni

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro conquistano la Rai

Dopo il successo e la popolarità maturati prendendo parte al gioco del Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sbarcano sulle reti Rai. Il nuovo debutto televisivo per la coppia vip di ex concorrenti in corsa al Grande Fratello vip 7 condotto da Alfonso Signorini si registra in una nuova puntata di Viva Rai Due, il format mattiniero presentato da Rosario Fiorello sulle reti Rai avversarie delle competitor Mediaset del reality show della Casa.

“Ciao Fiore, le notizie sui giornali di gossip stanno facendo soffrire tantissimo gli italiani”, esordisce l’inviato in un servizio esclusivo dedicato agli Oriele, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. E il riferimento é alle indiscrezioni pervenute tra le pagine del rotocalco Nuovo, dove trapela il virgolettato sibillino degli ex gieffini che dichiarano di vivere un amore “tra alti e bassi”.

E, intanto, complice il servizio esclusivo presentato da Fiorello a Viva Rai Due, gli Oriele potrebbero rivelarsi prossimi ad un “tradimento” alla TV Mediaset, passando ad un ruolo fisso nei palinsesti TV e streaming Rai. In concomitanza con il nuovo debutto Rai le cui immagini fanno ora il giro nel web mandando in visibilio gli internauti, gli ex Grande Fratello vip 7 registrano un intervento mediatico in replica ai quesiti dell’occhio pubblico, che concerne il rapporto che lega Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sin dalla conoscenza intima avviatasi nella Casa più spiata d’Italia.

É crisi tra gli Oriele?

In molti tra gli utenti attivi online, nel web, in particolare tra i fedeli sostenitori della coppia di ex gieffini vip, si chiedono se gli Oriele siano realmente protagonisti di una crisi d’amore, come anticipano i gossip last-minute.

“Ti fidi del tuo amore?”, é non a caso la curiosità generale dell’occhio pubblico, con i fidanzati più spiati in Italia che non lesinano una risposta nel loro nuovo intervento andato virale in rete. “No, al 70%”, replica Oriana Marzoli; “Sí”, risponde Daniele Dal Moro. Questo, mentre per la quota Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese é tacciato di muovere una condotta misogina nella Casa, in un clamoroso attacco social dell’attivista femminista sfregiata in viso, Gessica Notaro...

