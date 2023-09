Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: reunion top secret al Gran Hermano vip 8 / “Era troppo agitato e…”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si ritrovano al Gran Hermano vip 8 e…

Nonostante non sia un concorrente, Daniele Dal Moro dà spettacolo al Gran Hermano vip 8 con Oriana Marzoli, e nel gioco della Casa dopo una bestemmia a gran voce tra gli ex Grande Fratello vip 7 accade l’impensabile, in un incontro top secret. Alla nuova puntata del Grande Fratello vip spagnolo, il Gran Hermano vip 8 in corso, Daniele Dal Moro é ospite speciale a grande richiesta dei fan degli “Oriele” (la crasi dei nomi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, usata come hashtag via social per indicare la coppia formatasi al Grande Fratello vip 7). Questo, sulla scia di una crisi d’amore sorta recentemente tra gli ex Grande Fratello vip 7, e dovuta alla partenza di Oriana Marzoli dall’Italia per la partecipazione al Grande Fratello made in Spagna.

E all’ospitata tanto attesa, Oriana Marzoli, concorrente in gioco, viene chiamata a fare l’ardua scelta: se accettare di incontrare l’ospite al format spagnolo, Daniele Dal Moro, sottraendo così 12mila euro dal montepremi finale al gruppo di concorrenti al Gran Hermano vip, o in alternativa tenere saldo il premio in denaro e rifiutare l’ospitata del fidanzato per un chiarimento. La scelta della venezuelana é ora oggetto di discussione online, via social: Oriana Marzoli, seppur tra le lacrime, rifiuta il fidanzato e Daniele Dal Moro reagisce furibondo a microfoni accesi, diviso dalla venezuelana fuori dalla Casa più spiata made in Spagna.

La scelta del Gran Hermano vip 8

Il veneto inizia a urlare parlando in italiano e bestemmia imprecando su Dio al momento in cui gli operatori gli chiedono lasciare il GHV8: “Ho capito Dio c***e ma io non posso tornare a casa così, hai capito Oriana?“. E in una confidenza fatta sul gioco nella Casa, Alex Caniggia fa sapere di più, poi, dell’accaduto: “Ero lì con lei e altri e le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’“. Ma vista la reazione furibonda di Daniele Dal Moro, la produzione del Gran Hermano vip 8 avrebbe tentato la giusta mediazione con il veneto furioso, convenendo per un incontro top secret tra i fidanzati, che sarebbe avvenuta sotto l’osservazione di un supervisore.

Così come ripreso da Biccy, durante la trasmissione pomeridiana Vamos A Ver “il conduttore ha svelato che Daniele e Oriana si sono incontrati nella notte ‘per garantire il benessere di Daniele’ che era “un po’ irrequieto”. A farli ritrovare “un breve incontro sotto supervisione” è stata la produzione, per questo motivo il montepremi non è stato decurtato”. Insomma, sulla base dell’indiscrezione del momento al Grande Fratello vip spagnolo gli Oriele avrebbero avuto l’occasione di un chiarimento dopo la disapprovazione di Daniele alla partecipazione di Oriana al Gran Hermano vip 8, che ha aperto la crisi d’amore. Ma cosa possa essere accaduto al confronto segreto resta l’arcano da svelarsi. E i fan degli Oriele, intanto, sperano per il ricongiungimento definitivo tra i fidanzati.











