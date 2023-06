Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ritorno di fiamma?/ Beccati insieme in palestra e…

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme? Lo scoop

Se ne sono dette di tutti i colori e non si sono risparmiati con gli insulti e le accuse reciproche, ma sembra che il vento stia cambiando. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo aver ufficializzato la rottura, sembrano essere tornati insieme. Secondo l’indiscrezione riportata da Pipol Gossip, sembra che la coppia nata al Grande Fratello Vip stia provando a far funzionare le cose.

Oriana Marzoli ufficializza la rottura con Daniele/ La reazione di fuoco di Dal Moro

Infatti, a quanto pare Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati avvistati nella stessa palestra a Verona dimostrazione che ci sia stato un riavvicinamento: “Dopo giorni di attacchi e accuse di ogni tipo, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, da 48 ore sono spariti totalmente dai social. I fan hanno subito pensato a un riavvicinamento tra loro e pare sia proprio così. I due stamattina erano nella stessa palestra a Verona e a quanto pare ci stanno riprovando…” si legge su Pipol Gossip.

Quanto guadagna Daniele Dal Moro in un mese?/ L'ex vippone svela la cifra shock su Twitter

Oriana Marzoli ufficializza la rottura con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha ufficializzato la rottura con Daniele Dal Moro rilasciando alcune dichiarazioni alla piattaforma spagnola Mtmad. L’influencer venezuelana ha ripercorso la storia con il bel veronese, dicendosi delusa da alcuni suoi comportamenti ma confessando di essere ancora innamorata.

“Per quanto riguarda il mio rapporto con Daniele, non ho voluto dire troppo, è successo tutto molto in fretta Lui ha detto molte cose impulsivamente, lasciandosi trasportare da ciò che gli passava per la testa in quel momento. Ora la situazione è quella che è… non voglio neppure parlarne male” afferma Oriana Marzoli. Venuto a sapere delle sue dichiarazioni, Dal Moro ha lanciato una stoccata alla sua ex: “Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te! Pure io devo campà“.

Oriana Marzoli, rivelazione choc di una fan: "Volevano rapirti!"/ "Ti hanno fatto una macumba…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA