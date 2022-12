Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si piacciono ancora?/ Elenoire Ferruzzi conferma

Oriana e Daniele Dal Moro, sta per nascere un amore? Ecco cosa è successo

Inizialmente Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro erano molto affiatati, il bel veronese non aveva nascosto di essere interessato all’influencer spagnola. Quest’ultima, però, ha poi scelto di proseguire con Antonino Spinalbese ferendo molto l’ex tronista di Uomini e Donne. Tra loro sono nati attriti e discussioni, ma ora i due concorrenti si stanno riavvicinando molto.

Wilma Goich gelosa di Oriana e Daniele al GF Vip/ "Le ha sempre detto di stargli lontana, ora è sua amica?"

In confessionale, Oriana ha dichiarato: “Ho sempre voluto la pace con lui perché per me è stato importante”. Di contro, Daniele Dal Moro ha dichiarato: “Il passato fra me e Oriana mi lascia qualche perplessità per questo motivo sono molto cauto e staccato, lei con me è molto carina e questo non lo metto in dubbio. Ma non mi è molto chiaro il suo comportamento in questo momento“. In tutto questo a commentare ci pensa anche Wilma Goich che aggiunge: “Oriana si sta riavvicinando a Daniele, se ci riesce benissimo. Sono felice per loro. Le faccio tanti auguri…Di buon Natale!”

Oriana Marzoli 'provoca' Belen/ "Mi sono beccata Antonino? È perché Stefano De Martino non mi ha conosciuta…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si piacciono? Parla Elenoire Ferruzzi

Nonostante sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi continua a seguire le dinamiche del reality show. L’attrice, che in passato ha avuto una cotta per Daniele Dal, ha detto la sua sui social in merito al riavvicinamento del veronese a Oriana.

Secondo Elenoire: “Beh in effetti visto che Antonino non l’ha voluta, può farsi avanti lui ora. Daniele è stato respinto da Oriana fin da subito, lei non l’ha voluto da subito scegliendo Antonino.” Alla frase di un utente: “Speriamo che Daniele non ci caschi”, l’attrice risponde: “Lui lo farà, vedrai. Conosco molto bene Daniele, sono stata assieme h24 per quasi due mesi e ti posso dire che a Daniele fin dall’inizio piaceva moltissimo Oriana, ma lei scelse Antonino e lui ci rimase male“.

Antonino Spinalbese lite con Oriana/ Riguarda Belen Rodriguez: "Meglio che non parlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA