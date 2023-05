Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati?/ “Adesso torno in Italia e…”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vivono una crisi post-reality?

Oriana Marzoli replica al gossip che la vede in balia di una crisi d’amore con Daniele Dal Moro, il giovane vippone che l’ha fatta capitolare nella Casa del Grande Fratello vip 7. Classificatasi seconda al reality dei vip concluso con la vittoria di Nikita Pelizon, la bionda influencer ha prontamente soffiato l’attenzione mediatica alla rivale, nel post GFvip, ufficializzando un amore con l’ex tronista di Uomini e donne, Daniele Dal Moro, conosciuto per la prima volta, in intimità, tra le mura del reality dei vip.

Oriana Marzoli: é crisi con Daniele Dal Moro?/ "Sono stressata, mi sto trascurando.."

Tuttavia, sulla scia di alcune lamentele da lei stessa rilasciate a mezzo media, dove in particolare lei dichiara di sentirsi trascurata, Oriana Marzoli é ora protagonista del gossip sorto nel web e ripreso da diversi siti e blogger attivi online. Quello secondo cui lei e Daniele sarebbero lontani per effetto di una crisi del loro amore. E a margine della voce in questione, riattivatasi tra le Instagram stories, Oriana Marzoli sembrerebbe ora fare chiarezza sui rapporti intercorrenti con Daniele Dal Moro. Questo, dopo la convivenza dei due registratasi sotto i riflettori nella Casa più spiata d’Italia, che ha tanto appassionato l’occhio pubblico.

Nikita Pelizon conferma "Ho contattato Luca Onestini e..."/ Cos'è successo?

“Sto leggendo delle cavolate che non capisco neanche perché – é il nuovo messaggio che rilascia tra le storie, perentoria, probabilmente in replica a chi ora, in riferimento al trend sul GFvip nel web, si chiede se lei sia davvero in crisi con Daniele, mentre é momentaneamente lontana dal Belpaese-. Ragazze è tutto ok. Torno in Italia, sereni. Le cose che si dicono non sono vere e la mia vita è uguale a prima”.

Oriana Marzoli non lascia l’Italia, il chiarimento é social

E il riferimento della replica, non troppo velatamente, si direbbe essere alla lovestory made in Italy avviata dalla modella con Daniele Dal Moro, come risposta al gossip su una possibile rottura tra i due ex concorrenti al Grande Fratello vip 7. E/o in alternativa al chiacchiericcio di chi la taccerebbe di aver optato per un addio all’Italia, dopo aver sfruttato il Belpaese relativamente alla chance avuta di poter prendere parte al Grande Fratello vip 7, il format TV che l’ha resa celebre tanto agli occhi dei telespettatori delle reti Mediaset. Chissà, quindi, quale destino attende i due ex Grande Fratello vip 7.

Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, lite al party di Signorini/ Cosa si sono dette?













© RIPRODUZIONE RISERVATA