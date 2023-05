Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati per Nicole Murgia?/ Lei sbotta: “Fatela finita!”

Nicole Murgia c’entra nella rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Lei rompe il silenzio

La fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad accendere sul web discussioni e pareri contrastanti. Dopo un botta e risposta social al veleno tra i due ormai ex, Daniele ha deciso di aprire una room su Twitter, durante la quale ha voluto dare ulteriori dettagli su quanto accaduto con Oriana, spiegando inoltre quale coinvolgimento avrebbe avuto nella rottura Nicole Murgia.

Daniele Dal Moro a ruota libera contro Oriana Marzoli/ "Mi hai già fregato una volta non mi freghi di nuovo"

Ricordiamo che Nicole, appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva manifestato un interesse per Daniele e tra i due era nata un’amicizia. Proprio alcuni comportamenti dei due sarebbero stati la causa di accese discussioni nella coppia, dopo che gli Oriele, i loro fan, hanno inviato alla Marzoli dei video ‘compromettenti’.

Oriana Marzoli: Daniele Dal Moro é solo un ricordo/ Posa sexy in bikini e..

Nicole Murgia zittisce i gossip: “Articoli acchiappa click”

“Ho preso un miliardo di parole per tutti i video che le avete mandato di Nicole, come se io avessi fatto le peggio cose con lei al GF Vip. – ha confessato Daniele su Twitter – Quando vi dico in tutta onestà, non credo di aver mai fatto nulla. Lascio a voi il giudizio, visto che il Grande Fratello l’avete visto in diretta. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che io dentro quella casa ho sempre e solo cercato di avere qualcosa con Oriana e non con le altre.”

Dopo queste dichiarazioni di Dal Moro, anche Nicole Murgia ha deciso di rompere il silenzio. L’ex Vippona, con un post su Instagram, ha voluto allontanare il gossip che la riguarda: “Che belli sti articoli di gossip con titoli forvianti acchiappa click. Fatela finita”.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli perchè si sono lasciati/ Riguarda Nicole Murgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA