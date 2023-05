Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati?/ Sparita la foto del bacio ma…

Cosa succede alla coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? I ribattezzati ‘Oriele’ risultano molto amati e seguiti dai followers anche dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ma qualcosa ha destato l’attenzione degli utenti, ovvero l’eliminazione della foto di un bacio dal profilo ufficiale della showgirl sudamericana.

La segnalazione della foto cancellata dall’account di Oriana Marzoli a Deianira Marzano

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno vissuto un’esperienza molto intensa nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Gli ‘Oriele’ si sono frequentati e hanno vissuto un’amicizia speciale e profonda sino a quando sono stati divisi dal gioco, per poi ritrovarsi e innamorarsi lontano dalle telecamere del programma di casa Mediaset. Nel weekend trascorso, l’imprenditore e la showgirl sudamericana sono stati in compagnia di un’altra coppia formatasi al GF Vip 7, ovvero degli Incorvassi, cioè Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. I quattro vip hanno passato parte del loro tempo a Gardaland divertendosi insieme.

Ma è in queste ore che un gesto di Oriana ha fatto allarmare e insospettire i followers. La seconda classifica al Grande Fratello Vip 7 avrebbe infatti rimosso dal suo profilo ufficiale Instagram una foto di lei e Daniele Dal Moro mentre si scambiavano un bacio. A segnalare a Deianira Marzano la rimozione della fotografia è stata un’utente, affermando anche che i due in questi giorni sarebbero ‘distanti’. Oriana, qualche settimana fa, aveva risposto a chi la accusava di non postare foto con il fidanzato: “Non mi piace come sono venuta in quella foto. Basta, nient’altro!”.

Oriana ha conquistato Daniele guadagnandosi la sua fiducia dopo la storia con Antonino Spinalbese

Gli Oriele, ovvero Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno tribolato e non poco prima di cominciare la loro storia d’amore. Infatti Oriana ha dovuto lottare per guadagnarsi la fiducia del fidanzato Daniele Dal Moro. Quando è entrata nella casa di Cinecittà è stata contesa tra Antonino Spinalbese e l’imprenditore veneto e la ex gieffina, tra i due aveva scelto, pentendosene successivamente, di avere una liaison con l’ex di Belen Rodriguez. Una storia durata pochissimo, che però ha fatto perdere la fiducia a Daniele nei confronti di Oriana, che ha dovuto fare tanto poi per conquistarlo e c’è riuscita. I due, terminata l’avventura nel reality show di casa Mediaset, appaiono felici e la loro relazione sembra andare avanti a gonfie vele.

Gli Oriele e gli Incorvassi si sono mostrati insieme a Gardaland, nel weekend e qui hanno scelto di andare per trascorrere qualche ora di puro e sano divertimento tra giochi e ironia, che non manca mai quando si tratta di Edoardo Tavassi. La reunion di Incorvassi e Oriele era attesissima dai fan ormai da diverse settimane. I quattro “Spartani” sono amatissimi dagli utenti social, che ogni giorno seguono ogni loro mossa e spostamento.











