Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una coppia?/ Baci e liti al GF Vip ma Tavassi sa la verità

GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno insieme oppure no?

C’è un dubbio che aleggia nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e sul quale Alfonso Signorini cercherà di fare chiarezza nel corso della nuova diretta, ovvero: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una coppia oppure no? Una domanda lecita visti gli aggiornamenti di cui sono stati protagonisti in questi ultimi giorni nella Casa.

Nikita Pelizon scontri con Tavassi/ “C’è qualcosa sotto, prima o poi lo dirà…”

Daniele e Oriana, dopo pesanti accuse e liti, si sono riavvicinati. Il gieffino ha voluto fare chiarezza sui suoi sentimenti, ammettendo di essere attratto da Oriana non solo fisicamente ma confermando che a frenarlo sono i dubbi sul suo conto. “Quando sono con te sì sono carino perché mi viene di esserlo, però è che io sono arrabbiato con te. – le ha detto Daniele – A parte che non ti credo e il motivo per cui non ti credo è perché tu hai fatto sì che io non ti creda. Io non è che sono partito prevenuto nei tuoi confronti, assolutamente. In più sono incazzato perché vedo che stiamo anche bene e a me dispiace perché mi conosco so che carattere ho, difficile, duro, uno che fa fatica ad aprirsi, a fidarsi.” ha ancora spiegato.

Daniele Dal Moro abbandona il Grande Fratello Vip?/ Il web: "Se ti scoccia stare..."

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una coppia? Parla Tavassi

Oriana, d’altra parte, non riesce a spiegarsi tutta questa diffidenza, trovando nell’atteggiamento di Daniele una mancanza di leggerezza con la quale invece andrebbe affrontata una conoscenza come la loro. A mettere bocca su questa situazione, cercando di fare chiarezza sul dubbio a cui abbiamo fatto cenno all’inizio, è stato in varie occasioni Edoardo Tavassi. Con lo sguardo lucido di chi non è coinvolto in prima persona, il gieffino ha così analizzato questo rapporto: “A lui piace Oriana! Poi che si difende dietro un ‘Non mi fido’, però poi alla fine… Puoi essere orgoglioso quanto ti pare, ma se ti piace non c’è niente da fare, ci caschi!” Sarebbe dunque solo l’orgoglio a rallentare la formazione di una coppia che, secondo Tavassi, nascerà a breve.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli, scenata di gelosia a Daniele al GF Vip/ "Hai fatto il piedino a Nikita. l'ho visto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA