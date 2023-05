Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi, lite al party di Signorini/ “Mi leccavi il cu*o…”

Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi: lite alla festa di Alfonso Signorini

Giovedì 11 maggio, in un locale di Milano, si è tenuta la festa di Alfonso Signorini a cui hanno partecipato tantissimi vipponi. Tra gli invitati non sono mancati i concorrenti dell’ultima edizione. Presenti, infatti, anche Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli che ha partecipato al party senza Daniele Dal Moro. Durante il momento del taglio della torta, proprio la Ferruzzi e la Marzoli sono state le protagoniste di una lite immortalata in diretta le cui immagini sono diventate immediatamente virali. Durante la festa, infatti, tantissimi presenti hanno condiviso foto e video sui social.

Durante il taglio della torta, prima Giacomo Urtis e poi Matteo Diamante hanno regalato ai rispettivi followers una diretta su Instagram non immaginando che, proprio in quel momento, sarebbe scoppiata la lite tra Oriana ed Elenoire.

Cos’è successo tra Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli

Tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi non c’è mai stata molta simpatia e la prova è arrivata con la lite durante il party di Alfonso Signorini che rappresenta la punta dell’iceberg. Dopo averle tolto il segui sui social, così, Oriana ha discusso con la Ferruzzi, ma cos’è successo esattamente tra le due? Il motivo del litigio non è ancora ben chiaro, tuttavia, stando al racconto del popolo di Twitter, pare che tra le due siano volate parole forti. “Amore tu mi leccavi il se**ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!” , le parole dette da Oriana durante la diretta di Giacomo Urtis. E la Ferruzzi ha risposto: ”Ma chi ti ha mai ca**ta?!”.

Successivamente, la Ferruzzi, come scrive Biccy, ha raccontato a Giacomo Urtis l’inizio del litigio con Oriana con le seguenti parole: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca**o vuoi andare che sei una...’”.

non oriana e elenoire che si sarebbero lanciate quella torta in faccia pic.twitter.com/BSqJ6NTUSJ — dayana (@strugglestyles_) May 11, 2023

