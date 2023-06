Oriana Marzoli é hot in montagna/ La vacanza é una “pinky promise” con Daniele Dal Moro e…

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro superano la crisi d’amore: la vacanza alle Dolomiti

Dopo un tira e molla post-Grande fratello vip 7, palesatosi come la crisi d’amore rientrata con il recente “ritorno di fiamma”, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro proseguono la loro lovestory senza sosta. O meglio i due ex GFvip si concedono una lunga vacanza itinerante, fatta di diverse mete turistiche. In particolare gli “Oriele”, così come mostrano le foto esclusive pubblicate dalla sexy modella bionda in un post su Instagram, hanno scelto di concedersi una vacanza in montagna. Occasione all’insegna del relax nella suggestiva bellezza paesaggistica delle Dolomiti, dove incurante di haters che la tacciano di un eccessivo ricorso ai bisturi, alla medicina e chirurgia estiva, e insieme a Daniele di non essere realmente legati l’una all’altro se non per visibilità e ai fini di un tornaconto economico, l’ex gieffina sfoggia il suo corpo in dei succinti bikini “Sonten“.

Quest’ultimo é il nome del brand di costumi da bagno che Oriana Marzoli ha realizzato dopo aver conseguito il secondo posto alla finale del reality show in TV, del Grande Fratello vip 7. Questo, complice la popolarità raggiunta in Italia anche grazie al flirt avviato con Dal Moro nella Casa più spiata d’Italia, prendendo parte allo spin off del Grande Fratello dedicato ai vip. Daniele Dal Moro sembra non soffrire alcun grado di gelosia verso la ritrovata fidanzata, Oriana Marzoli, che intanto tra le altre immagini nel post pubblico degli scatti alle Dolomiti si lascia ritrarre mentre mostra il suo lato B impreziosito da un perizoma.

La carrellata di foto, non a caso, non risparmia delle immagini in cui la coppia Oriele si mostra felicemente unita, mentre si palesa estasiata alla visione delle montagne. Ma non solo. A corredo del post, dove tra le perle di gossip lei chiarisce che le foto siano scattate al primo giorno di vacanza, la modella manda i fan degli Oriele in visibilio. Questo, usando l’hashtag “pinky promise”, inglesismo che indica quel “giurin giurello“, la promessa d’amore, che i due ex gieffini si sarebbero fatti nella Casa del Grande Fratello vip. Insomma, gli Oriele (crasi coniata dal web di denominazione della coppia vip, NDR) si sarebbero promessi una vacanza alle Dolomiti, nei giorni di convivenza all’ultima edizione del reality in onda sulle reti Mediaset. Il risultato? La promessa é mantenuta!

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, inseparabili dopo la rottura post- Grande Fratello vip 7

E, intanto, c’é anche il tempo per un siparietto divertente, con l’ex coinquilino della coppia al Grande Fratello vip 7 e “terzo incomodo” tra i piccioncini, Edoardo Tavassi, che decide di provare un bikini di Oriana postando il risultato della prova su Instagram, per poi incassare i complimenti della Marzoli: “Ti sta benissimo!”. Ma la vacanza estiva per gli Oriele non finisce alle Dolomiti. La ritrovata coppia é partita alla volta della Sardegna. Cosa accadrà?

Nel frattempo, intanto, i protagonisti di Temptation Island 2023 intrattengono l’occhio pubblico fedele alla TV con degli infuocati risvolti delle loro lovestory in balie di tentatori e tentatrici…

