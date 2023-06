Oriana Marzoli e la serata a casa di Antonino Spinalbese/ Lei rompe il silenzio e svela tutta la verità

Oriana Marzoli e la serata trascorsa a casa di Antonino Spinalbese

Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è ormai tornato il sereno come hanno spiegato entrambi sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 7 giugno. I fan, tuttavia, continuano a chiedersi se tutto ciò che è stato raccontato dai due durante gli sfoghi social sia vero. In particolare, Daniele Dal Moro, in una storia pubblicata su Instagram e poi cancellata, aveva parlato della serata trascorsa da Oriana a casa di Antonino Spinalbese. Uno sfogo quello di Daniele arrivato dopo le critiche ricevute per aver visto a Verona Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Oriana, stando a quanto rivelato sui social da Daniele Dal Moro, sarebbe andata a casa di Antonino Spinalbese dopo la festa di Alfonso Signorini a Milano, ma cosa c’è di vero? Oggi, a spiegare tutta la verità, è proprio Oriana.

Oriana Marzoli svela tutto sulla serata a casa di Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli, sulle pagine del settimanale Chi, conferma di essere stata a casa di Antonino Spinalbese, ma non da sola e di aver accettato l’invito solo per accompagnare altre persone. “Mi ha dato fastidio che lui l’ abbia raccontata in questo modo, perché é facile fraintendere. Sono andata a casa di Antonino per accompagnare altre persone che erano alla festa con me: Giaele, Clizia, Micol, Alberto”, le parole della Marzoli.

“Ho passato la serata sul divano a giocare alla Playstation con il suo miglior amico, Alessandro. Mi sono comportata talmente bene che, il giorno dopo, Antonino ha scritto a Daniele per dirgli che non doveva preoccuparsi. Quando sono fidanzata mi comporto da “‘dieci’’, sono impeccabile”, ha concluso.

