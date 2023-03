Oriana Marzoli e Luca Onestini, amicizia finita?/ “Delusa. Mi fa stare male!”

Luca Onestini e Oriana Marzoli: litigano per una domanda

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 2022 l’amicizia tra Luca Onestini e Oriana Marzoli sembra essere entrata in crisi. Tutta colpa di un semplice gioco, proposto proprio dalla venezuelana: obbligo o verità. Quando è arrivo il suo turno, l’ex tronista ha chiesto a Oriana: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà”.

La domanda ha mandato su tutte le furie la Marzoli, che ha accusato l’amico di averle fatto una domanda particolarmente cattiva con l’intento di metterla in difficoltà: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi… Questa domanda è di cattivo gusto! Non mi piace quello che hai fatto. Conosci Daniele, già lui pensa che io penso troppo al gioco. A me piacerebbe vincere, ma vorrei conoscere meglio anche lui. Io non ti avrei mai messo in difficoltà dicendoti di baciare Nikita come obbligo”.

La reazione di Oriana Marzoli ha lasciato senza parole Luca Onestini, che ha commentato: “Non si può giocare più a niente, non si può dire nulla”. L’ex tronista si è poi confrontato con Giaele De Donà, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che hanno cercato di giustificare la Marzoli, preoccupata che fuori dalla Casa Daniele possa decidere di non approfondire la loro conoscenza: “Queste cose per me non stanno né in cielo né in terra. Ma ti pare che mi dica che allora poteva farmi limonare Nikita?… E voi che la giustificate non capisco. Mettetevi nei miei panni, per me è assurdo sentirmi dire ste cose”, ha detto Luca. Intanto Oriana si è sfogata con Milena Miconi: “Mi ha messo in difficoltà e non si fa! Lui sa bene che io ho paura che Daniele non ci sia fuori per me. Perché farmi questo? Poi mi dispiace chi ha fatto la domanda, sono delusa. Mi fa stare male!”. Infine la venezuelana ha detto di aver notato un certo allentamento da parte di Onestini nell’ultimo periodo.

