Oriana Marzoli e Martina fanno pace?/ Nasoni la consiglia su Daniele e…

Oriana Marzoli si confida con Martina: tregua tra le due concorrenti?

Oriana Marzoli e Martina Nasoni sono state protagoniste di diversi scontri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra le due concorrenti sono volati insulti pesanti, ma ora sembrano aver seppellito l’ascia da guerra in favore del dialogo. Le due ‘vippone’ hanno parlato a lungo facendosi delle confidenze e scambiandosi consigli su Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli ha confessato alla Nasoni dubbi e paure sul bel veronese: “Lui mi ha detto che pensava le stesse cose su di me e che non era cambiato niente. A volte ha detto che ha bisogno di stare lontano non per non stare con me, ma perchè vuole stare così. Io subito me la sono presa perchè erano quattro giorni ho aspettato fino all’ultimo per dirlo, quindi già ero un po’ arrabbiata. Gli ho detto l’altro giorno che non mi piace quando lui scherza tanto che le ragazze, visto che lui non era così. Ieri, però, mi ha risposto che io ho provato a stare con altre persone, tipo Antonino, invece lui ha sempre scelto me. Lui ha detto che fisicamente gli sono sempre piaciuta solo io qui dentro“.

I consigli di Martina a Oriana Marzoli su Daniele: le sue parole

Inaspettato risvolto al Grande Fratello Vip 2022, Oriana Marzoli e Martina Nasoni sembrano andare d’amore e d’accordo. Nessuno avrebbe scommesso fossero destinate ad essere amiche, ma forse il vento sta cambiando. Che sia una tregua momentanea o l’accenno di un’amicizia le ‘vippone’ sono state protagoniste di un inaspettato, ma gradito momento di solidarietà femminile.

Martina Nasoni ha voluto dare dei consigli ad Oriana su Daniele Dal Moro: “Tu sei libera di comportarti come vuoi. Lui è strano lo vedi che ha questi cambiamenti che non dipendono da quello che fai tu. Vuole vedere questo rapporto come si evolverà fuori perchè si è affezionato a te e non vuole farti del male. Sicuramente non si fida molto di se stesso ancora, perchè voi due siete diversi. Ma si è affezionato molto a te, se ti dice così è una questione di tutela nei tuoi confronti perchè vuole prima vedere come andrà fuori.” Vedere le due concorrenti ridere insieme e scambiarsi confidenze è stato apprezzato sul web, ma cosa penserà il bel veronese?

