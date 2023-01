Oriana Marzoli e Nicole Murgia inscenano una finta lite al GF Vip?/ Sospetti dal web

Oriana Marzoli e Nicole Murgia, fingono di litigare? Scatta la polemica web

Oriana Marzoli e Nicole Murgia sono state protagoniste di una lite nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Alcuni video raccolti sul web, però, sembrano suggerire che le due concorrenti abbiano finto di discutere mettendosi d’accordo prima.

Come riporta Blogtivvu, Oriana Marzoli attacca Nicole Murgia vedendola parlare con Nikita e Antonella e minaccia l’attrice di rivelare cosa ha detto riguardo la Fiordelisi, alla diretta interessata. L’influencer spagnola dichiara: “Se vuoi parlo. Raccontiamo… ti sto vedendo e non mi piace questo gioco perché è molto sporco Nicole. Ti stavo sentendo di là… tu ridi e stai zitta e non dici niente. Nicole, ti ricordo solo le cose. Speriamo che la finisci qua visto che non vuoi che ne parliamo. Ti ho sentito. Se ne parli con le persone con cui non mi trovo bene… parlo se vuoi. L’unica che ha perdere sei te. Se ti continuo a vedere così… ma quale cosa brutta? Sei te che mi hai chiesto un aiuto. Non si fa quello che sta facendo lei.” Il video delle gieffine che circola sul web, però, sembra mostrare che le due si siano messe d’accordo per inscenare una finta lite. E’ davvero così? Sui social in molti ne sono convinti.

Si inizia con l’Organizzazione della finta lite per poi arrivare alla Minaccia di sputtanare tutto oggi da parte di Oriana con Giaele che probabilmente sa che consiglia di evitare perché ne uscirebbero male dato che è una “cosa di entrambe”#gfvip pic.twitter.com/EdpVXy36Q1 — Deee (@de2728) January 15, 2023

Oriana Marzoli e il confronto con Nicole Murgia dopo il bacio a Daniele

Oriana Marzoli e Nicole Murgia sono entrambe interessate a Daniele Dal Moro, e questo ha creato un po’ di rivalità tra le due amiche. Dopo essere venuta a conoscenza del bacio tra l’influencer spagnola e il bel veronese, l’attrice ha voluto confrontarsi con lei.

Nicole Murgia, rivolgendosi ad Oriana Marzoli, dichiara: “Tu sei la persona con la quale io ho più confidenza, amicizia, affetto e tutto quanto. Poi quando vedo certe cose rimango basita. Il problema non è che abbracci o scherzi con Daniele, io non posso dirti non puoi o non devi”. E ancora: “Il discorso è che se io so che ci sono dei precedenti fra voi due è normale che mi pongo la domanda, mi dico “Cos’è? Che roba è”. Ma questo non vuol dire che tu non possa fare come ti pare. L’unica cosa che io pretendo da te è che tu sia estremamente sincera e onesta nel dirmi determinate cose”. L’influencer spagnola replica: “Non è che mi nascondo quando abbraccio Daniele. Se io vedessi che tra voi c’è qualcosa, come una volta che l’ho visto… Quando eravate sul divano a vedere questo film io ho fatto un passo indietro e ho smesso di scherzare perchè me lo aveva detto Giaele, perchè ho visto un avvicinamento tra voi. Adesso, però, non c’è più. Ancora ci sono delle cose mi danno fastidio che fai. Parlando anche con Daniele, lui stesso mi ha detto: “Non è la tua amica da sempre, la conosci qua da quattro giorni”. Detto questo tu con me sei sempre stata molto carina, l’unica cosa che non mi piace di te sono quelle battute. Se tu sai che una persona o è fidanzata o le piace abbastanza una persona anche a me darebbe fastidio. Hai continuato a farle”.

