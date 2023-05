Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: é guerra tra ex GFvip/ Volano frecciatine al veleno

GFvip 7, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon acerrime nemiche post-reality?

Sono la prima e la seconda classificata al GFvip 7, e intanto anche dopo la fine del reality show Nikita Pelizon e Oriana Marzoli diventano protagoniste di “guerre stellari”. O almeno questa é la deduzione dell’occhio pubblico via social, relativamente a quelle che si direbbero delle frecciatine che le ex concorrenti del gioco della Casa più spiata d’Italia lancerebbero nell’ultimo periodo, online. Come riprende Novella 2000, inequivocabilmente alcune parole al veleno che rilasciano via Twitter le ex GFvip 7 sembrano essere il campo di battaglia di un nuovo scontro, con protagoniste Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.

Dopo la finale del Gfvip7, che ha visto Nikita battere la competitor bionda Oriana, la ex gieffina e vincitrice all’ultima edizione del reality della Casa dei vipponi torna a ballare su TikTok, in un video dal messaggio avvelenato: “Quando sai che è meglio ballare anziché dar spiegazioni a chi parla male di te“. Che siano parole destinate a delle conoscenze vip fatte al Grande Fratello delle celebrità, tra cui la sexy Oriana Marzoli, non si direbbe una ipotesi azzardata.

Il comune denominatore tra il messaggio al veleno di Oriana Marzoli e quello di Nikita Pelizon

E ad avvalorare l’ipotesi che sia in atto una vera e propria dichiarazione di guerra stellare tra ex gieffini e/o post-Gfvip da parte delle gieffine uscenti, é poi il messaggio dal destinatario sempre ignoto e altrettanto avvelenato come quello di Nikita, che giunge da parte di Oriana Marzoli, via Tiktok: “Quando sparlano di te per mesi e dopo vogliono salutarti“, é l’altro “point of view” al veleno, espresso sul social cinese, dalla sexy ex gieffina bionda.

Ma quali siano i destinatari dei POV al veleno resta l’arcano da svelare, sulle ex GFVIP 7.

