Oriana Marzoli e Oscar Branzani sono fidanzati?/ Avvistati insieme

Oriana Marzoli e Oscar Branzani, cosa c’è dietro l’incontro che ha scatenato i rumor

Oriana Marzoli è ormai nota al grande pubblico dopo aver “dominato” la scena al GF Vip per diversi mesi. Chiaramente, la notorietà acquisita l’ha esposta alla curiosità del mondo del gossip soprattutto in riferimento alla liaison con Daniele Dal Moro. L’ultima indiscrezione a tinte rosa che la riguarda non è però riferita al rapporto con il veneto; la venezuelana è stata infatti avvistata con un ex volto di Uomini e Donne: Oscar Branzani.

Neanche a dirlo, appresa la notizia dell’incontro tra Oriana Marzoli e Oscar Branzani il mondo del web si è letteralmente scatenato. E’ partito un turbinio di teorie e voci che lascerebbero presupporre che tra i due possa esserci del tenero. Il possibile flirt è stato però presto smentito da una serie di notizie che giustificano la vicinanza tra i due volti noti. Nello specifico, la showgirl venezuelana ha appena lanciato un proprio brand dedicato ai costumi grazie ad una collaborazione con Sontèn, società che appartiene proprio ad Oscar Branzani. Dunque, i due si saranno probabilmente incontrati in virtù del nuovo rapporto professionale o magari semplicemente per amicizia.

Oriana Marzoli, la madre smentisce le voci su Oscar Branzani e “rilancia” Daniele Dal Moro

A confermare come l’interesse di Oriana Marzoli sia ancora riferito a Daniele Dal Moro e non ad Oscar Branzani ci ha pensato la madre della showgirl. Quest’ultima, in una recente intervista – riportata dal sito Novella2000 – ha passato in rassegna il percorso della figlia al GF Vip ed ha specificato come il suo cuore batta ancora più forte per il veneto. “La cosa che più mi è piaciuta di Oriana nel reality è che è maturata tantissimo rispetto agli altri reality dove è stata sempre una persona unica, però non controllava molto il suo istinto”. La madre di Oriana Marzoli poi prosegue: “Al GF Vip è stata meno impulsiva e ha fatto vedere la parte più buona, sensibile e allegra”.

Nel prosieguo dell’intervista della madre di Oriana Marzoli, riportata da Novella2000, il racconto prosegue con riferimento al GF Vip ma arrivando presto al rapporto della figlia con Daniele Dal Moro. “Io mi diverto molto con Oriana! Sono la sua prima fan, con le non ci si annoia mai. Se la vedo innamorata? Si, quando lei sta con un ragazzo se ne innamora mentre lo frequenta. Io so che lei prova dei sentimenti per Daniele“. Stando a queste parole, è difficile credere che l’indiscrezione sul possibile flirt con Oscar Branzani possa rispecchiare la realtà.











