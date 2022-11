Oriana Marzoli è rifatta?/ Lei svela: “Solo il sen*”, ma le foto del prima e dopo dicono altro…

Oriana Marzoli rifatta? Ecco cosa avrebbe ritoccato la concorrente del GF Vip

Oriana Marzoli è rifatta? È la domanda che alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 2022 si stanno ponendo da quando, la scorsa settimana, l’affascinante e scatenata spagnola ha fatto il suo ingresso nella Casa come concorrente. Una domanda che è sorta spontanea soprattutto di fronte ad alcune foto di qualche anno fa della ragazza sbucate sui social che la mostrano molto differente da com’è oggi.

In merito ai possibili ritocchi estetici Oriana si è già espressa in passato. Come rivelato dal portale TeleCinco, e riportato da Fanpage, la gieffina avrebbe ammesso soltanto di essersi rifatta il seno, operazione per quale sarebbe anche finita sotto i ferri per tre volte. Ha inoltre rivelato di aver ricorso all’acido ialuronico per rimpolpare le labbra. Il resto, dunque, sarebbe tutta genetica e allenamento.

Oriana Marzoli: “Rifatto solo il seno”, ma sul web…

“La verità è che mi sono operata solo al seno, perché quando ho iniziato televisione era piatto… sentivo che mi mancava qualcosa per sentirmi più donna”, ha raccontato lei sul suo canale MTMAD. Eppure le foto di Oriana Marzoli che stanno facendo il giro del web mostrano grandi differenze tra la ragazza che vediamo oggi al Grande Fratello Vip e quella di qualche tempo fa.

Non solo labbra e seno appaiono insomma differenti, il volto presenta chiare differenze che potrebbe portare a credere nella presenta di altri interventi di carattere chirurgico operati dalla gieffina spagnola. Non resta che scopire come replicherà lei di fronte al quesito.

