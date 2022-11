Oriana Marzoli e Sarah hanno infranto il regolamento?/ La regia non censura ma…

Oriana Marzoli e Sarah Altobello eludono i microfoni: la regia non censura ma…

Oriana Marzoli e Sarah Altobello hanno violato il regolamento? Le due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono chiuse in bagno cercando di eludere le telecamere della casa. La regia però invece di fare un richiamo ad entrambe ha deciso di alzare l’audio per far sentire meglio cosa si stavano dicendo. Il web ha poi scoperto che Sarah stava parlando ad Oriana del trattamento che Antonino le aveva riservato. Sarah Altobello ha infatti asserito che a suo parere Antonino avrebbe usato Oriana per poi gettarla via: “Noi siamo donne, te lo devo dire. Quello che mi hai detto l’altra volta…hai capito? Quella cosa su… A me non piace. Quando ne parlavamo non era successo ancora. La vedo come quando lo facevano con me, che mi usavano e poi mi gettavano. Invece di essere migliori, che tu fai vedere che ti attacchi ancora di più, sei più freddo. Noi non resistiamo quando si tratta di quello, io sono come te”, le ha detto.

Antonino Spinalbese nelle scorse ore ha infatti scaricato Oriana Marzoli dopo che lei stessa aveva commesso una gaffe paragonando la mancanza di sua figlia Luna Marì a quella del suo cane: “Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane”, queste le parole di Marzoli che hanno indispettito Spinalbese. Il ragazzo ha deciso di interrompere i rapporti definendo Oriana superficiale.

Oriana Marzoli ha iniziato a mostrare insofferenza nei confronti di Antonino Spinalbese. Dopo il flirt iniziale tra i due ci sono state delle tensioni. Confidandosi con Antonella Fiordelisi, Oriana le ha fatto notare un particolare: “Ieri sera piangeva. Che mi diceva? Che avremmo parlato domani, che oggi mi avrebbe raccontato. Ha raccontato qualcosa a te? Perché a me non ha raccontato niente”, si è sfogata Oriana. Al che Antonella ha replicato: “Lui non mi ha raccontato che ha pianto, questo me l’hai detto tu e io non gli ho detto nulla di quello che mi hai detto tu”.

Secondo Oriana, Antonino le avrebbe confidato di essere in ansia e di non sentirsi a suo agio a letto con lei. Oriana però non l’avrebbe affatto presa bene: “Quando eravamo a letto mi ha detto che si sentiva in ansia un’altra volta. Quindi mi sono girata perché mi aveva rotto le pal*e. Lui mi tocca la schiena, mi giro e mi dice: ‘Guarda che sto piangendo’. Mi prende la mano e si asciuga le lacrime”. Oriana ammette di provare attrazione nei confronti di Antonino anche se il suo atteggiamento la sta stancando: “Il suo abbraccio non mi sembra vero, naturale. Da quando mi ha fatto capire che ha paura, se mi abbraccia, non lo sento un abbraccio vero. Mi piace esteticamente, ma con me ha fatto tanti passi indietro. Neanche mi guarda quando parla. Io mi sto stufando un po’. Non è che voglio essere la sua fidanzata, ma è una cosa che non va. Mi piace, però mi sta stufando”.











