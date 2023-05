Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, lite al party di Signorini/ Cosa si sono dette?

Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi: lite alla festa di Alfonso Signorini

Durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini, Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi hanno avuto un battibecco. Il motivo? Daniele Dal Moro, ovviamente. Signorini ha compiuto 59 anni lo scorso 7 aprile, ma ha festeggiato con un mese di ritardo per rispetto delle delicate condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il conduttore ha festeggiato il suo compleanno con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Tra gli ospiti: Attilio Romita, Oriana Marzoli, Eleonoire Ferruzzi, Sofia Giaele De Donà, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Pierplaolo Pretelli, Giulia Salemi, Alex Belli, Delia Duran, Antonino Spinalbese e tanti altri. Durante il taglio della torta, Giacomo Urtis ha ripreso i festeggiamenti don una diretta su Instagram in cui si sono viste Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi battibeccare.

Cosa si sono dette Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi?

Nel video si veder Oriana Marzoli gridare: “Amore tu mi leccavi il se**ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!”. Immediata la replica di Elenoire Ferruzzi: “Ma chi ti ha mai ca**ta?!” . Anche Matteo Diamante stava facendo una live e ha commentato con ironia: “Oddio qui c’è una clip, no! Stanno litigando la Marzoli e Elenoire”. Poco dopo nella diretta di Giacomo Urtis la Ferruzzi ha spiegato i motivi della lite con Oriana: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca**o vuoi andare che sei una…’”. Sembra quindi che le due abbiano discusso solo per il posto durante la foto con la torta di Alfonso Signorini”. Sui social in molti hanno preso le parti della concorrente venezuelana: “La Ferruzzi sa solo provocare è normale che dopo tante provocazioni una si stufa e risponde… ha fatto bene Oriana”, ha commentato un utente su Instagram.

“Non ti cagava il mio fidanzato” ORIANA QUANTO TI AMOOOO 🔥#orielepic.twitter.com/sGYw5Rtjzz — sisonokevin (@oriele__era) May 11, 2023













