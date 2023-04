Oriana Marzoli fa sul serio con Daniele Dal Moro/ “Ho mangiato con il padre e…”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello Vip

Dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2022 è trascorsa esattamente una settimana e Oriana Marzoli, dopo essere stata sorpresa dalla presenza di Daniele Dal Moro fuori dalla casa di Cinecittà che la aspettava, è praticamente inseparabile dall’ex vippone veneto. Da quando si sono riabbracciati, infatti, Oriana e Daniele non si sono più separati trascorrendo insieme ogni istante. La coppia, così, ha prima trascorso le ore successiva alla finale a Roma concedendosi dei veri e propri giri turistici e, successivamente, ha fatto tappa a Verona e poi a Milano.

Durante la serata trascorsa nel capoluogo lombardo, Oriana e Daniele hanno cenato con Giaele De Donà e il marito Brad, con Alberto De Pisis, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Daniele, inoltre, ha anche accompagnato Oriana alle prime serate in discoteca. Un gesto importante a detta dei fan che stanno sognando soprattutto per una rivelazione fatta da Oriana.

Oriana Marzoli e la presentazione con il padre di Daniele Dal Moro

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha ricevuto la visita sia della sorella che del padre. Oriana, però, aveva assistito alla sorpresa da lontano insieme agli altri concorrenti. Nessuna presentazione in casa per Oriana che ha dovuto aspettare la fine del reality show per conoscere una delle persone più importanti della vita di Daniele. Quest’ultimo, durante le settimane fuori dalla casa del GF Vip ha capito di voler provare ad avere una vera relazione con Oriana a cui ha deciso di presentare il padre.

A svelarlo è stata proprio la Marzoli rispondendo, su Twitter, ad un utente che le ha chiesto di chiedere al padre di Daniele “cosa pensa di questo video”, riferendosi ad un filmato del modello andato in onda sulla tv spagnola Telecinco diversi mesi fa. “Me lo ha detto quando abbiamo mangiato insieme l’altro giorno“, ha cinguettato Oriana.

Lo sé Jajajjaaj me lo ha dicho su padre el otro día mientras comíamos con él 😂😂😂😂😂 https://t.co/Ui8tCnYRXE — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) April 8, 2023













