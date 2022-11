Oriana Marzoli finge interesse verso Antonino Spinalbese, al GFvip?/ L’attacco di Luciano Punzo

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese usato da Oriana Marzoli per strategia di gioco?

La nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, prevista per il 28 novembre 2022, si preannuncia scoppiettante con una resa dei conti sul continuo tira e molla tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, che si registra da tempo nella Casa più spiata d’Italia. C’é chi, tra i detrattori della possibile coppia vip -dentro e fuori la Casa- scommetterebbe che la relazione tra i due sia fake e finalizzata da almeno uno dei due alla visibilità e al business. Dalla Casa, il gieffino Luciano Punzo svela ad Antonino una confidenza di Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli: "Antonino mi piace ancora, lo voglio"/ Lui 'pensa' a Ginevra, lei sbotta: "Vaffanc*lo"

La gieffina avrebbe riferito a Punzo che la manager le abbia suggerito di creare con l’ultimo ex di Belen Rodriguez una dinamica di gioco improntata sull’amore, al fine di accalappiarsi i consensi del pubblico e per un tornaconto. Da qui, quindi, si alimenta il fuoco del sospetto generale che Oriana non sia realmente interessata ad Antonino, se non per mera strategia di gioco al Grande Fratello vip 2022. Ma sarà proprio così?

Antonino Spinalbese squalificato al GF Vip?/ "Frase offensiva", web chiede provvedimenti: ecco cos'ha detto

La lovestory di Antonino e Oriana Marzoli, al Grande Fratello vip, appare turbolenta

Antonino e Oriana Marzoli sembrano imporsi in TV come i protagonisti di una storia d’amore moderna, con l’ex storico di Belen Rodriguez che si direbbe interessato ad Oriana per la fisicità e non dal punto di vista mentale e/o per compatibilità caratteriale. Nel frattempo, inoltre, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli catalizzano l’attenzione mediatica per un sospetto paragone che il primo traccerebbe nella Casa tra la gieffina e l’ex storica Belen Rodriguez, in una confidenza intimista registrata con Charlie Gnocchi. E il confronto é ora oggetto di contestazioni general, nel sentiment dei telespettatori attivi sui social network.

Giaele De Donà non rinuncia ad Antonino Spinalbese al GF Vip/ E sfida Oriana Marzoli...

Chissà, quindi, se Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese riusciranno a replicare alla voce nella Casa unitamente al sospetto generale e la polemica che li coinvolge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA