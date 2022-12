Oriana Marzoli, flirt con Daniele Dal Moro?/ Lei frena e svela il nome del vippone…

Oriana Marzoli interessata a Daniele Dal Moro?

Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta nascendo un flirt? Nelle ultime settimane, tra l’influencer venezuelana e il vippone veneto è nato un feeling sempre più evidente al punto che, sul web, è già nata la ship degli Oriele. Anche nella casa del Grande Fratello Vip 2022, gli altri inquilini, hanno notato non l’evidente feeling che c’è tra Oriana e Daniele che trascorrono sempre più tempo insieme. In Daniele, inoltre, la Marzoli ha trovato un vero confidente che, non solo la ascolta, ma le dà anche dei consigli. A spingere Oriana verso Daniele è stato Edoardo Tavassi, ma Oriana ha frenato tutto.

Di fronte all’interesse dichiarato di Nicole Murgia per Daniele Dal Moro, Oriana ha ammesso di essere felice se tra i due dovesse nascere qualcosa. Oriana ha così fatto capire a Tavassi di non essere interessata a Daniele spingendo, di fatto, Nicole verso il veneto.

Oriana Marzoli e l’interesse per Luca Onestini

Se per Daniele Dal Moro non prova alcun interesse, lo stesso non è per Luca Onestini. Oriana Marzoli ha lasciato intendere di non essere interessata a Daniele Dal Moro facendo intuire di essere interessata a Luca Onestini che, in quel momento, dopo aver ascoltato il discorso tra Oriana e Tavassi, ha spiegato che se Oriana fosse realmente interessata, non si farebbe problemi a tuffarsi. Tavassi, poi, parlando in codice, ha provato a far capire ad Oriana che con Onestini ha poche possibilità dal momento che quest’ultimo non sembra affatto interessato ad avere una storia all’interno della casa.

Cosa accadrà, dunque, nella casa? Nascerà un nuovo triangolo con Oriana tra Daniele e Onestini? quest’ultimo, nel frattempo, parlando con Antonella Fiordelisi, ha confessato di non aver mai pensato ad Oriana dal punto di vista sentimentale.

