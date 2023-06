Oriana Marzoli, frecciatina a Nikita Pelizon?/ “Non riesco ancora a spiegarmi come abbia vinto il GF Vip”

Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon?

In modo diverso, insieme ad Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon sono state sicuramente le protagoniste del Grande Fratello Vip 7. A contendersi la vittoria sono state proprio loro anche se il pubblico, alla fine, ha deciso di premiare la Pelizon. Dalla finalissima del Grande Fratello Vip sono trascorsi due mesi e le strade di Nikita e Oriana si sono nettamente separate. Se la Pelizon ha mantenuto i contatti con la Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Martina Nasoni, George Ciupilan e Sarah Altobello, la Marzoli continua a vedersi con Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà.

Tra le due, dunque, non c’è più alcun tipo di contatto. Tuttavia, nonostante siano trascorsi due mesi dalla finalissima del reality show, Oriana, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ammette di non riuscire ancora a comprendere come abbia fatto Nikita a vincere.

Le parole di Oriana Marzoli su Nikita Pelizon

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, il giornalista ha fatto notare ad Oriana Marzoli la differenza di follower tra lei e Nikita Pelizon. Se quest’ultima, su Instagram, è seguita da 303mila followers, Oriana può contare su ben 2,4 milioni di followers. Una differenza notevole che, però, non ha tolto la vittoria a Nikita.

«E’ una cosa che non riesco ancora a spiegarmi, e non per i follower. Il pubblico del reality mi aveva spesso votata come preferita, sono stata la prima finalista, Nikita era sempre dietro di me, sempre in nomination. Ma, alla fine, ha vinto lei», ha ammesso l’influencer venezuelana.

