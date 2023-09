Oriana Marzoli, fuori dal Gran Hermano vip 8?/ Lei minaccia il ritiro: c’entra Daniele Dal Moro

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli lascia il Gran Hermano vip 8 e la TV?

Oriana Marzoli minaccia il ritiro al Gran Hermano vip 8, finendo in preda all’ennesimo sfogo che menziona Daniele Dal Moro, il fidanzato conosciuto al Grande Fratello vip 7 scorso.

Quella che agli occhi dei telespettatori attivi nel web si direbbe la minaccia dell’addio al gioco del Grande Fratello spagnolo in corso, da parte di Oriana Marzoli, é un’esternazione fatta dalla Barbie Venezuela nella Casa più spiata in Spagna in preda alla nostalgia dell’amore provata in lontananza dal fidanzato. Un momento che desta la preoccupazione tra i fan degli “Oriele”, la coppia nata al Grande Fratello vip 7, che Oriana possa ritirarsi dal reality iberico al preludio di un possibile ritiro dalla TV e dallo showbiz in generale.

Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ "Mi sta antipatica, ha dei comportamenti infantili"

“O entro con lui in un reality o non entro più da nessuna parte, pensavo fosse più facile”, fa sapere in uno sfogo in preda alla nostalgia Oriana Marzoli, al pensiero rivolto al fidanzato lasciato solo a casa, in Italia, Daniele Dal Moro, con il quale lei ha un conto lasciato in sospeso in amore.

Daniele Dal Moro, contrario alla scelta di Oriana Marzoli: la coppia é in crisi?

Il veneto non ha ad oggi mai nascosto di essere in dissenso rispetto alla scelta della fidanzata di partire per la Spagna, ai fini della partecipazione al reality del Gran Hermano vip 8, il gioco della Casa ispirato all’originale italiano Grande fratello.

Letizia Petris e la morte del papà Osvaldo: "Vuoto incolmabile"/ "In comunità lo amavano tutti. Mi diceva…"

Negli ultimi giorni, mentre dalla Casa spagnola Oriana Marzoli sembra dirsi spesso e volentieri del tutto insofferente rispetto all’assenza del fidanzato Daniele Dal Moro nel suo quotidiano da reality show, il Ken Veneto rilascia tra le Instagram stories lo stato sibillino di un’emoticon a forma di cuore spezzato. Segno, per i più tra i fan degli “Oriele”, che la lovestory nata tra le mura del Grande Fratello italiano possa rivelarsi presto finita nel segno del cuore infranto del Ken Veneto, che non si sarebbe mai separato dalla Barbie Venezuela.

O almeno questo è ciò che lascerebbe intendere l’influencer, ragion per cui non sarebbe da escludersi la possibilità che la coppia di ex Grande Fratello 2023 possa ufficializzarsi esplosa.

Rosalinda Cannavò: "Grande Fratello? La mia edizione tra le più belle"/ "Di quest'anno conosco Samira per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA