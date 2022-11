Oriana Marzoli furiosa con Antonino: “Non lo voglio vedere più”/ “Non gli vado più dietro come una scema!”

Oriana Marzoli furiosa dopo la puntata del GF Vip: “Antonino? Non voglio vederlo mai più”

Non è stata una diretta facile per Oriana Marzoli quella del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri. La gieffina ha dovuto fare i conti con Antonino Spinalbese, il loro allontanamento e il ritorno in Casa di Ginevra Lamborghini per la quale lui continua chiaramente a provare dei sentimenti. La visione di queste scene ha ferito la Marzoli che è scoppiata in lacrime e dopo la puntata ha ammesso di voler chiudere in modo definitivo questo capitolo.

“Non lo voglio vedere più, non voglio più fare la scema che gli va dietro.” ha ammesso Oriana in confessionale. “Se vuole fare così va bene, bravo, sono io la ragazzina che fa le scenate.” ha poi aggiunto, spiegando di aver lasciato il confessionale durante il suo incontro con Ginevra perché in difficoltà di fronte a quelle immagini: “È una cosa naturale che sono andata via, non mi interessava niente, non posso fare finta”.

Anche Antonino Spinalbese ha a lungo riflettuto su quanto accaduto in puntata una volta chiusa la diretta. In confessionale il gieffino ha ribadito la sua posizione su Oriana, dichiarando: “Se pensa che io sono esagerato a parlare così di mia figlia mi blocco, di cosa devo parlare, di discoteca? Lei ci è rimasta male per questo bene che provo nei confronti di Ginevra, ma non è una novità”, ha spiegato, rivelando di averle già parlato della Lamborghini in altre occasioni. Sta di fatto che ora i due sembrano definitivamente lontani uno dall’altra: è davvero la fine di questo flirt nato al Grande Fratello Vip?

