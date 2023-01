Oriana Marzoli furiosa con Attilio Romita/ “Maiale schifoso, non ti parlerò più”

Oriana Marzoli contro Attilio Romita: la frase scatena l’ira dell’influencer

Non è la prima volta che Attilio Romita scatena polemiche sul web a causa di scivoloni su Oriana Marzoli. L’ultima volta aveva lasciato intendere che l’influencer spagnola fosse una donna “che al massimo ci puoi fare un giretto”. In diretta al Grande Fratello Vip 2022, l’ex mezzo busto del TG1 ha lanciato un’altra dichiarazione che ha indignato gli spettatori.

Dana Saber isolata al GF Vip?/ Giaele e Oriana: "Ha dei comportamenti scorretti"

Durante la puntata, Alfonso Signorini dice ad Oriana Marzoli: “O ti guardi attorno e fai l’occhiolino a Romita che mi sembra sul mercato”. A questo punto Attilio Romita, con ironia, dichiara: “Io sono pronto per un giretto“. La battuta ha innescato le risate del pubblico e del conduttore, ma l’influencer spagnola non ha per nulla gradito. Una volta finita la puntata, rivolgendosi al giornalista dichiara: “Attilio non ti parlo più, Attilio maiale schifoso. È finito qua il nostro rapporto”. Sui social in molti hanno appoggiato la gieffina, definendo maschilista la battuta del concorrente.

Oriana Marzoli e Daniele si sono baciati?/ Lui: "Sotto le coperte e nell'armadio..."

Oriana Marzoli e la battura di Romita: interviene Anna Pettinelli

La battuta che Attilio Romita ha pronunciato nei confronti di Oriana Marzoli, ha suscitato l’ilarità negli studi del Grande Fratello Vip 2022. Al di fuori del reality show condotto da Alfonso Signorini, però, c’è chi continua a pensare che le dichiarazioni del giornalista siano maschiliste e inappropriate.

A pensarla così e a esporre il suo punto di vista si aggiunge anche Anna Pettinelli, che sui social scrive: “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa.” Verso l’ex mezzo busto, dunque, non c’è molta simpatia al di fuori dello studio di Cinecittà. Sicuramente, ad avere una buona opinione su di lui è Sonia Bruganelli che lo ha reso immune votandolo come suo preferito.

Anna Pettinelli distrugge Attilio Romita: "Un giretto con Oriana? Orrendo maschilista"/ "Fuori dal GF Vip!"

Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa #gfv — anna pettinelli (@annapettinelli) January 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA