Oriana Marzoli, gaffe piccante al GF Vip/ Video: scatta la censura e i vipponi…

La gaffe di Oriana Marzoli

La mattinata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata tranquilla e serena. Il clima di guerra degli scorsi giorni ha lasciato spazio ad una grande serenità che ha portato Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi a ritrovarsi in cucina dove, non solo si sono salutate, ma hanno anche chiacchierato a lungo confrontandosi sulle rispettive relazioni. Se, infatti, Oriana si è sfogata su Daniele Dal Moro, Antonella ha parlato nuovamente di Edoardo Donnamaria e della situazione con Nicole Murgia ribadendo di non avere più fiducia in lui.

E’ stato un confronto sereno e tranquillo quello tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip che ha poi coinvolto anche Luca Onestini, Milena Miconi, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis. Proprio mentre chiacchieravano tranquillamente in cucina, Oriana ha commesso una gaffe il cui video è diventato subito virale.

Oriana Marzoli fraintende il significato di una parola

La gaffe di Oriana Marzoli ha divertito il pubblico ed è arrivata a causa del fraintendimento del significato di una parola da parte di Oriana. Pur essendo venezuelana, Oriana parla bene l’italiano di cui, però, non conosce il significato di tutte le parole. Questa mattina, così, mentre si trovava in cucina, ha frainteso il significato di una paorla pronunciata da Luca Onestini lasciandosi andare ad una gaffe bollente che, in poco tempo, è diventata virale.

La regia ha provato a censurare il momento mentre gli altri vipponi scappavano dalla cucina, ma il web aveva già salvato tutto facendo diventare virale il video che potete vedere qui in basso.

Oriana: “La sbo?” Scatta la censura e tutti che scappano, vi prego non ce la posso fare 💀#gfvip #oriele

pic.twitter.com/wRAM2UjfeM — sisonokevin (@_soleilandia_) March 3, 2023













