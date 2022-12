Oriana Marzoli ha cambiato cognome prima del GF Vip 2022?/ Spunta il retroscena…

Oriana Marzoli e il retroscena sul cognome

Oriana Marzoli ha cambiato cognome? L’influencer venezuelana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da circa un mese dando vita a numerose dinamiche, soprattutto per il suo rapporto con Antonino Spinalbese. In attesa di nuovi sviluppi, Oriana è la protagonista di un retroscena svelato da Biagio D’Anelli. L’opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sul proprio profilo Instagram, rispondendo alle domande curiose dei fan, ha svelato un’indiscrezione sulla Marzoli che, stando a quanto scritto da Biagio, avrebbe cambiato recentemente cognome.

“Oriana del Grande Fratello aveva un altro cognome” – scrive Biagio D’anelli. “Lo scorso febbraio è venuta in gran segreto a Roma per cambiarlo perchè prima era Oriana Palacios… Mai spiegato il perchè di questo cambio”, aggiunge.

La famiglia di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli non parla spesso della propria famiglia. Tuttavia, questa mattina, mentre era in giardino con Edoardo Tavassi, ha svelato un po’ le sue origini. Oriana è nata in Venezuela dove ha vissuto i primi anni della sua vita. La sua famiglia, però, ha origini italo-spagnole. Il nonno, infatti, era romano come ha raccontato a Tavassi e con lui, in casa, si parlava solo italiano. Quando era ancora una bambina, poi, con la sua famiglia, Oriana si è trasferita in Spagna dove è poi diventata una vera star televisiva partecipando a diverse trasmissioni di successo.

Nessun riferimento, invece, al cognome. Dopo l’indiscrezione lanciata da Biagio D’Anelli, Alfonso Signorini indaghera per scoprire qualche dettaglio in più e capire se la notizia sul presunto cambio di cognome sia vero? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate del reality.

