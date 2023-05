Oriana Marzoli ha tradito Daniele Dal Moro?/ La risposta epica dell’ex vippona

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: nessuna crisi dopo il Grande Fratello Vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono in crisi? Oriana ha tradito Daniele Dal Moro? Domande a cui Oriana ha deciso di rispondere in modo epico mettendo così fine a tutti i pettegolezzi. Nessuna crisi e nessun tradimento da parte di Oriana che, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha trascorso la maggior parte del tempo con Daniele. Dopo settimane trascorse in Italia, la coppia è volata a Madrid dove, raggiunta da Giaele De Donà e il marito Brad, ha anche partecipato ad un festival musicale divertendosi con gli amici spagnoli della Marzoli.

Oriana è poi tornata in Italia con Daniele. Tuttavia, mentre Dal Moro è rientrato a Verona, Oriana si è fermata a Milano per alcuni impegni tra cui anche quello relativo ad un progetto che sta portando avanti con Giaele e Micol Incorvaia. Tanto è bastato per scatenare così rumors in merito ad un presunto tradimento della Marzoli.

Oriana Marzoli zittisce gli haters

Molto impegnata, Oriana Marzoli è stata assente anche dai social e ciò ha spinto qualche utente a lasciarsi andare a commenti piuttosto fantasiosi. “Oriana starà già con il prossimo e non si farà vedere per questo motivo“, ha cinguettato qualcuno su Twitter. La risposta di Oriana, però, non si è fatta attendere. Su Twitter, la Marzoli ha pubblicato una foto di Alberto De Pisis che la ospita quando è a Milano scrivendo: “Ecco il mio amante”, ha scritto l’influencer venezuelana.

Nessuna crisi, dunque, tra Daniele Dal Moro e Oriana che, questa mattina, insieme a Micol Incorvaia, ha raggiunto Verona dove ad attenderle c’erano Daniele ed Edoardo Tavassi.

