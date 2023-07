Oriana Marzoli ha un altro fidanzato dopo Daniele Dal Moro/ La replica dell’influencer al gossip

Oriana Marzoli ha un altro dopo Daniele? L’accusa dal web

La storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sta assumendo sempre di più le sembianze di una soap opera. Dopo un ritorno di fiamma, la coppia ha deciso di lasciarsi nuovamente con tanto di insulti su Twitter. Nelle ultime ore, invece, sta circolando il gossip secondo cui l’influencer spagnola avrebbe già voltato pagina con un altro uomo.

“Lei è stata vista oggi con un altro ragazzo sotto un portico. L’hanno vista oggi a Milano e il tipo non è Daniele. Bene, l’ha dimenticato in fretta. Quindi ecco perché sembrava felice nelle storie di oggi” ha scritto una fan degli ‘Oriele’ alla bionda venezuelana. Alcuni utenti hanno fatto arrivare la notizia direttamente a Dal Moro: “Hanno detto in diversi di averla vista a Milano in una Porshe. Daniele ha detto chiaramente che non era lui e non continuate a rompergli. Se la cosa è stata detta da tanti potrebbe essere vera e adesso vedremo”.

Oriana Marzoli la replica al gossip sulla Porshe e un nuovo fidanzato

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrava stessero per chiarire e tornare nuovamente insieme. Invece, al momento pare che la situazione abbia preso una piega ancora diversa. In molti sono gli utenti che hanno segnalato che l’influencer spagnola fosse in compagnia di un altro uomo misterioso.

La bionda venezuelana, con la sua consueta ironia, ha replicato al gossip smentendo tutto: “Non con uno solo, sono salita su tre Porsche. Ho registrato storie di lavoro e tra un bikini e l’altro sono salita su una Porsche diversa. Cosi sono fatta io. Sono una Porschera“.Nessun fidanzato dopo il bel veronese, dunque, forse l’ex gieffina spera ancora in un ritorno di fiamma.

