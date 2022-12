Oriana Marzoli “Ho un ritardo”, è incinta?/ Confessione choc dopo massaggio hot ad Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: nuova lite al Grande Fratello Vip 2022

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese non riescono ad ignorarsi. Dopo aver avuto un’intimità, i due si sono allontanati. L’ex di Belen Rodriguez ha preso le distanze dall’influencer venezuelana spiegandole di provare ancora un’attrazione fisica nei suoi confronti, ma di non riuscire a vedere con lei un futuro non avendo un coinvolgimento mentale. Ieri, Antonino ha parlato nuovamente della situazione che sta vivendo con Oriana con alcuni coinquilini tra cui Alberto De Pisis che, tornato in casa dopo la quarantena, si sta informando sulle ultime dinamiche, e Sarah Altobello, amica proprio di Oriana.

Quest’ultima, dopo aver saputo delle nuove dichiarazioni fatte da Antonino, non gradendo le sue parole, ha cercato immediatamente un nuovo chiarimento. Dopo due giorni di gelo, la Marzoli si è confrontata con Spinalbese tirando fuori tutto ciò che pensa. “Tu mi fai passare per scema. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a die che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota. Se non mi senti parlare di cose serie è perché dopo 5 minuti che parlo tu ti alzi e te ne vai. Quello che stai facendo non è bello“, ha detto.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: dalla lite al massaggio

Dopo l’ennesimo scontro, in piena notte, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, è tornato il sereno tra Antonino e Oriana. Quest’ultima ha raggiunto ancora Spinalbese a letto tornando a coccolarlo con grattini e massaggi. Un massaggio che è durato a lungo e che non è passato inosservato al popolo del web. Tuttavia, gli spettatori notturni del reality show sono rimasti spiazzati soprattutto da una confessione di Oriana.

La Marzoli, infatti, all’amica Sarah Altobello, ha confessato di avere un ritardo. Sul web sono immediatamente partite ipotesi e congetture varie su una presunta gravidanza all”interno della casa del Grande Fratello vip 7. Tutto, naturalmente, con grande ironia da parte del popolo di Twitter.

Il massaggio di Oriana durato di più della permanenza della Ferrari in Casa #GFvip pic.twitter.com/VBYePLC201 — Paola. (@Iperborea_) December 2, 2022

Oriana ha un ritardo e il sogno di Sonia di una gravidanza nella casa si fa sempre più vicino #GFVIP — Silvia ✨ (@aivlisiam) December 2, 2022

Sonia in una intervista: -“Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa” ADESSO ORIANA HA AVUTO UN RITARDO ED È ANDATA IN BAGNO A FARE IL TEST CON SARAH IL SOGNO DI SONIA BRUGANELLI #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xzMKYt7wKD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 2, 2022













